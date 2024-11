Azioni MicroStrategy buon investimento o sono sopravvalutate dopo il boom di quest’anno?

Forte correzione in borsa per le azioni MicroStrategy. Dai massimi segnati il 20 novembre scorso perdono quasi il 22%, pur ora in risalita. La capitalizzazione di mercato, che era arrivata a sfiorare i 115 miliardi di dollari, si attestava in chiusura di seduta ieri sotto gli 87 miliardi. Ma si tratta di un valore neanche immaginabile fino a pochi mesi fa. Il titolo guadagna solamente quest’anno quasi il 516%. E da quando nell’agosto del 2020 il CEO Michael Saylor annunciava lo spostamento del “core” business sui Bitcoin, la società ha moltiplicato il suo valore al NASDAQ di oltre 31 volte.

Crypto core business societario

Da offerente servizi di software per videogiochi, si è trasformata in una sorta di banca in Bitcoin. Ne ha in portafoglio ben 386.700 con gli ultimi acquisti finanziati dall’emissione delle ennesime obbligazioni convertibili nei giorni scorsi. Il costo complessivamente sostenuto è stato di 21,9 miliardi, pari a un costo medio di 56.761 dollari per Bitcoin. Il loro valore di mercato si attesta attualmente a 37,1 miliardi, segnalando una plusvalenza virtuale di 15,2 miliardi.

Quotazioni multiplo del portafoglio Bitcoin

Questi numeri evidenziano che le azioni Microstrategy starebbero capitalizzando a circa 2,35 volte il portafoglio e a quasi 5,7 il profitto teorico. In altre parole, scontano un prezzo per Bitcoin superiore ai 225.000 dollari contro gli attuali 96.000. E’ vero che gli analisti hanno previsioni molto positive sulle criptovalute, specie dopo la vittoria di Donald Trump alle recenti elezioni americane. Addirittura, l’imprenditore statunitense Robert Kiyosaki prevede quotazioni a 500.000 dollari entro il 2025. E lo stesso Saylor in estate ha dichiarato che potrebbero arrivare a 13 milioni di dollari entro il prossimo decennio.

Tralasciando l’accuratezza delle previsioni, il discorso è un altro: perché comprare azioni MicroStrategy oggi, se è assodato che i loro prezzi stiano incorporando quotazioni di Bitcoin già più alte di oltre il doppio rispetto a quelle attuali? Significherebbe dover attendere per mesi, forse anni, prima che il prezzo del titolo si allinei con il sottostante.

Azioni MicroStrategy in rialzo prima di inizio seduta

Altrimenti, sarebbe come se acquistassimo la criptovaluta a 2,35 volte il suo valore di mercato, confidando che tanto prima o poi raggiungerà tale valore. Non avrebbe senso. Se volessimo scommettere sulla crescita di Bitcoin, tanto varrebbe a questo punto puntarvi direttamente o tramite

Tra l’altro c’è un secondo problema non meno importante: le azioni MicroStrategy partono dal presupposto che i Bitcoin in portafoglio saranno in futuro monetizzati. Sembrerebbe di no, almeno stando alle dichiarazioni del CEO e fondatore. Se così, in quale modo questi asset potranno portare valore alla società? Potrebbero fungere da garanzia per ricevere prestiti, ma per fare cosa? Domande che non sembrano scuotere più di tanto gli investitori, se è vero che nelle contrattazioni after hours già il titolo si porta sopra 400 dollari, in attesa che inizi l’ultima seduta della settimana e del mese.

