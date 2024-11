Saldo IMU 2024 in scadenza a dicembre: i passaggi per compilare il Modello F24

L’anno sta per chiudersi, e per i contribuenti italiani si avvicina la scadenza per il versamento del saldo IMU 2024, fissata per il 16 dicembre. Dopo aver versato l’acconto entro il 16 giugno scorso (posticipato al 17 per coincidenza con la domenica), è ora il momento di adempiere al saldo annuale. Per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni o il mancato pagamento, è fondamentale comprendere come compilare correttamente il Modello F24, il documento ufficiale per il versamento dell’IMU.

Opzioni per il pagamento del Saldo IMU 2024

Il pagamento dell’imposta sulla casa può essere effettuato principalmente tramite il Modello F24.

Tuttavia, per chi non possiede una partita IVA esiste anche la possibilità di utilizzare un bollettino di conto corrente postale. per pagare l’IMU . Quest’ultima modalità è ammessa solo senza crediti da compensare e comporta l’obbligo di riportare esattamente le stesse informazioni richieste dal Modello F24.

Per chi opta per il Modello F24, è essenziale conoscere i dettagli richiesti per evitare errori nella compilazione. Questo strumento è utilizzato non solo per l’IMU, ma anche per altre imposte locali, quindi è strutturato con sezioni specifiche che consentono di suddividere i vari tributi.

Guida alla compilazione del Modello F24

Il Modello F24 ordinario è diviso in varie sezioni, ognuna delle quali risponde a esigenze diverse in base al tipo di imposta da versare. Per l’IMU, la sezione da completare è “IMU e altri tributi locali”. Vediamo nel dettaglio le informazioni che devono essere inserite nei campi specifici per assicurarsi che il pagamento sia corretto e completo.

Codice del Comune dell’Immobile

Ogni immobile possiede un codice specifico relativo al comune di ubicazione, rintracciabile nella visura catastale. Questo codice deve essere inserito accuratamente nel Modello F24 per identificare correttamente il comune a cui è dovuto il tributo.

Casella “Saldo”

È necessario barrare questa casella per indicare che si sta effettuando il saldo IMU per l’anno corrente.

Numero di Immobili

Questo campo segnala che il pagamento è relativo al secondo e ultimo versamento annuale.

Se il pagamento del saldo IMU 2024 si riferisce a più di un immobile, è importante indicare nel modello il numero esatto di proprietà per le quali si sta effettuando il pagamento.

Codice Tributo

Ogni immobile soggetto ad IMU ha un tributo, ossia un codice identificativo specifico. Inserire il codice tributo corretto è fondamentale per evitare che l’importo pagato venga destinato erroneamente a un altro tributo locale o assegnato ad un immobile diverso da quello assoggetta.

Quota di Detrazione per l’Abitazione Principale

Se l’immobile soggetto a IMU è l’abitazione principale (con le eccezioni previste dalla legge), si ha diritto a una detrazione. Questo importo, indicato nel Modello F24, consente di ridurre il saldo totale dell’IMU da versare.

Anno di Riferimento

Il saldo dell’IMU si riferisce sempre all’anno in corso. Pertanto, per i pagamenti effettuati nel 2024, bisogna specificare “2024” come anno di riferimento.

Importo a Debito da Versare

In questo campo va riportato l’importo totale dovuto per il saldo IMU 2024. È essenziale che la cifra sia precisa, riflettendo correttamente il calcolo dell’aliquota applicabile al proprio comune e alla tipologia dell’immobile.

Importo a Credito da Compensare

Se si dispone di un credito d’imposta compensabile, questo può essere indicato nel Modello F24. La compensazione ridurrà l’importo totale da versare per l’IMU. Tuttavia, è importante assicurarsi che il credito sia effettivamente compensabile per evitare complicazioni fiscali.

La Casella “Ravvedimento” e la Regolarizzazione del Pagamento

In caso di mancato pagamento entro la scadenza del 16 dicembre, il contribuente può comunque regolarizzare la propria posizione tramite il “ravvedimento operoso”. Questo strumento permette di versare l’importo dovuto, comprensivo di sanzioni ridotte e interessi, per evitare sanzioni maggiori in futuro.

Nel Modello F24, sarà necessario barrare la casella “ravvedimento” per segnalare che il pagamento è tardivo ma volontario.

Le stesse informazioni indicate solo le stesse che vanno inserite nel c.d. Modello F24 semplificato.

I codici tributo per pagare il saldo IMU 2024

Sia laddove si paga il saldo IMU 2024 con Modello F24 sia nel caso in cui si paga con bollettino, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3912 – IMU Abitazione principale e relative pertinenze

– IMU Abitazione principale e relative pertinenze 3914 – IMU Terreni

– IMU Terreni 3916 – Aree fabbricabili

– Aree fabbricabili 3918 – Altri fabbricati

– Altri fabbricati 3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO

– Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO 3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE.

Riassumendo