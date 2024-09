Risparmiare è un must per tutti gli italiani e in qualsiasi momento dell’anno, soprattutto quando i rincari si fanno sentire sul bilancio della famiglia. Ecco perché scoprire quali sono i supermercati più economici in Italia diventa particolarmente importante. Fare la spesa sta diventando difficile per molti italiani, e si cerca sempre offerte o prezzi più accessibili. Vediamo cosa ci dice la nuova analisi sui prezzi comparati.

Il meglio del risparmio per la spesa italiana

Nel mese di marzo gli esperti di Altroconsumo hanno effettuato una ricerca al fine di scoprire quali siano i supermercati più economici in Italia.

Dallo studio si evince che i prezzi sono aumentati dell’1,2% nell’ultimo anno. Lo studio ci svela anche quanto in media spendono gli italiani per la spesa, una sola persona spende in un intero anno 5.548 euro, mentre una famiglia con due figli, quindi quattro persone, spendono meno del doppio, precisamente 9.128 euro. Tenendo conto dei prezzi raccolti, la regione più cara è la Valle D’Aosta, mentre ilrisulta essere quella più economica per quanto riguarda la spesa nei supermercati.

Ma ora è tempo di scoprire quali sono quelli più economici. La catena di supermarket a guadagnarsi il primo posto è la stessa dello scorso anno, stiamo parlando di Famila Superstore, che risulta esser quindi il supermercato più economico d’Italia. Ci sono però anche i discount, ossia supermercati che offrono alternative ai prodotti di marca più nota. E in questo caso il discount italiano più economico risulta essere In’s, lo stesso risultato ottenuto nel 2023.

Supermercati più economici in Italia

La ricerca di Altroconsumo si è concentrata poi sugli iperstore, in questo caso al primo posto tra i più convenienti, ossia quelli che permettono di risparmiare di più spendendo di meno, troviamo la catena Bennet, un iper particolarmente diffuso soprattutto nel Nord-Ovest dell’Italia.

I punti più importanti…

al primo posto tra i supermercati più economici in Italia troviamo Famila Superstore;

a sweguire abbiamo Carrefour e Pam;

il discount più conveniente è invece In’s.

Per quanto riguarda le catene che vendono i propri marchi, al primo posto tra le più convenienti troviamo Carrefour, che l’anno scorso invece si era piazzata solo sesta. Tornado ai supermercati più economici in generale, la seconda posizione se la guadagna invece Conad. In questo caso parliamo in particolare modo di prodotti a marca mista, ossia marche commerciali della grande distribuzione e prodotti propri del personale marchio. In questa ottica si piazza seconda anche Pam, a parimerito con Conad. A completare il podio con il terzo posto troviamo invece, altra grande catena di supermercati economici che offrono prodotti sia propri che delle grandi marche esterne.