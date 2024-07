Buone notizie per i risparmiatori con patrimonio elevato, arriva il nuovo fondo alternativo iCapital Cvc capital solutions III di Fideuram di Intesa Sanpaolo. Si tratta di un fondo private debt che amplierà il suo supporto a questa speciale clientela attraverso una nuova finestra di collocamento riservata.

Una prospettiva personalizzata per clienti patrimonializzati

L’offerta di Fideuram Intesa Sanpaolo da anni offre servizi ad hoc per la sua clientela patrimonializzata, ossia la clientela che ha un maggior grado di autofinanziamento, ossia una copertura finanziaria che permette loro di non ricorrere a prestiti o risorse di terze economie.

Nella nota rilasciata da Fideuram si legge che l’obiettivo dichiarato è quello di soddisfare le “esigenze di rendimento e diversificazione della clientela più evoluta, attraverso un’offerta ampia e diversificata che fa leva sulla capacità di selezionare opportunità di valore per la clientela particolarmente sofisticata”. Insomma, il private banking nel segmento deiavrà ora una proposta in più.

Il fondo alternativo di Intesa Sanpaolo denominato alternativo iCapital Cvc capital solutions III ha già investito particolarmente in alcuni importanti settori, come ad esempio tecnologia, servizi finanziari, servizi al consumo e salute. La ricerca di rendimento e diversificazione sono i due fattori che permetteranno a questa clientela di risparmiatori più evoluti di migliorarsi ulteriormente. Ecco le parole di Gianluca Serafini di Fideuram Intesa Sanpaolo private banking: “Dal 2016 gli investimenti nei mercati privati e nell’economia reale rappresentano per la nostra clientela più patrimonializzata un’opportunità strategica, capace di soddisfare la ricerca di rendimento e diversificazione”.

Intesa Sanpaolo per i risparmiatori più evoluti

Come detto, il progetto muove i suoi passi già dal 2016 e la continua ricerca di nuove soluzioni che soddisfino i risparmiatori più evoluti è arrivata ora probabilmente al massimo della sua offerta. Sempre nella nota si legge: “Continuiamo a ricercare nuove soluzioni, selezionando di volta in volta partner internazionali, riconosciuti. Investire in mercati alternativi costituisce un’opportunità particolarmente interessante per chi ricerca rendimenti al di fuori dei mercati quotati, beneficiando della capacità di questi fondi di estrarre maggior valore dalle aziende”. Insomma, i risparmiatori di Fideuram Intesa Sanpaolo oggi possono dire di avere una marcia in più grazie al nuovo fondo pensato ad hoc per loro, il quale promette appunto di diversificare il proprio patrimonio al fine di trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze di rendimento.

I punti più importanti…