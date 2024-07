Forse questa deve essere un attimo spiegata, perché scommettiamo che molti italiani potrebbero altrimenti rimanere alquanto sbigottiti. In quale città si risparmia di più? Scommettiamo infatti che tanti lettori diranno certamente una città del Sud, oppure cavalcheranno il luogo comune dei genovesi “tirati”, ossia restii a spendere soldi. E invece, i dati ci svelano che si risparmia di più nelle città del nord-est, soprattutto rispetto al meridione. Ma com’è possibile? Basta capire bene cosa si intende per risparmiare. Stiamo infatti parlando del rapporto tra reddito e spesa, insomma tra entrata e uscita di danaro nei conti correnti degli italiani.

Il nuovo studio che non ti aspetti

Ebbene, in queste zone si registrano ottimi stipendi, quindi i cittadini riescono a mettere più soldi da parte, ergo si risparmia di più.

Colpo di scena grazie allo studio effettuato dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, secondo tale indagine infatti la città dove si risparmia di più è Biella. I biellesi sono quindi i più virtuosi? In realtà no, non è questo il dato che emerge, poiché come detto la domanda si riferisce a quali siano le città che permettono di mettere più soldi da parte. Ciò non toglie che i biellesi avranno comunque qualche grande merito, oltre alla fortuna di portarsi a casa un ottimo stipendio. Dall’indagine infatti risulta che i cittadini di Biella sono comunque particolarmente attenti ai propri risparmi con spese oculate e ben gestite. Le statistiche ci dicono che riusciti a mettere da parte nel 2022 il 15,4% del loro reddito. Seguono Vercelli con il 13,8% e Asti con il 13,1%.

Il rovescio della medaglia è impietoso con le famiglie del Sud, a Crotone, Ragusa e Siracusa si risparmia solo il 4,6% del proprio reddito. Con rincari dell’estate sempre più feroci, è naturale che anche quest’anno si cercherà una vacanza al risparmio, ma a quanto pare quelli del Nord sono più attenti di quelli del Sud.

Dove si risparmia di più?

Per quanto riguarda le Regioni, il Piemonte si dimostra la più virtuosa, con una media di 11,1%, a seguire abbiamo la Lombardia con il 10,8% e l’Emilia Romagna con il 10,1%. Lo studio rivela che le province più piccole hanno una spiccata propensione al risparmio. Nella top 10 infatti troviamo, Vercelli, Asti, Modena, Varese, Alessandria, Pavia, Novara, Piacenza e Cremona.

Non si può certo dire che il quadro sia lusinghiero per il Sud del nostro Paese. Il risparmio nelle città del meridione si fa arduo, nel senso che riuscire a mettere soldi da parte diventa difficile. Le entrate di una famiglia meridionale sono inferiori rispetto a quelle del Nord, inoltre anche nel mezzogiorno si deve fare i conti con i rincari. Insomma, da questo quadro appare scontato che le ultime città dove si risparmia di più sono tutte meridionali o quasi. Interessante comunque il quadro relativo alle grandi metropoli. La grande città dove si risparmia di più è Genova (undicesima generale), e qui via a briglie sciolte con i luoghi comuni sui genovesi. L’altra grande metropoli è Milano (12esima).

A seguire abbiamo poi Roma (70esima) e Napoli (78esima). La media nazionale della capacità di risparmio è dell’8,4%. Altro fattore che sembra indicare una importante caratteristica votata al risparmio è la presenza di stranieri in città. Le zone che presentano un maggior numero di famiglie straniere, infatti, sono quelle con i dati più alti in merito al risparmio. Stesso discorso anche per i single, chi vive da solo sembra rassegnato a una vita parsimoniosa e quindi tende a fare scelte più oculate sulle proprie spese.

I punti salienti…