Redditi parlamentari, chi sono i più ricchi? Gli stipendi del 2024

Il 2024 ha portato, come di consueto, alla pubblicazione dei redditi parlamentari sui siti ufficiali di Camera e Senato. Molti nomi illustri hanno già reso pubbliche le loro dichiarazioni, mentre alcune sono ancora in attesa di essere pubblicate. Tra le assenze più rilevanti si segnalano quelle di Antonio Tajani, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, Matteo Renzi e Antonio Angelucci, ma anche dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del leader di Azione, Carlo Calenda. Tuttavia, sono già disponibili le dichiarazioni di politici di spicco come Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Elly Schlein.

I parlamentari più ricchi del 2024

Tra i primi a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni patrimoniali vi sono alcuni parlamentari e ministri con redditi di tutto rispetto. Al vertice troviamo la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato un reddito di 459.000 euro, confermandosi la figura politica con il reddito più alto tra i rappresentanti del governo. Tra i redditi più elevati c’è anche quello del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha dichiarato 260.000 euro, confermandosi tra i ministri con le dichiarazioni più consistenti.

Un’altra figura di rilievo è Federico Cafiero de Raho, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato 306.000 euro. Il deputato si colloca tra i più ricchi grazie alla sua carriera di magistrato, che gli ha garantito un reddito sostanzioso. Più in basso, ma comunque ben al di sopra dei 200.000 euro, troviamo Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, che ha dichiarato 206.000 euro, e Annamaria Furlan, ex segretaria generale della CISL, con un reddito di 210.000 euro.

Dichiarazioni tra i 100.000 e i 200.000 euro

Scendendo sotto la soglia dei 200.000 euro, ci sono nomi altrettanto rilevanti. Susanna Camusso, ex segretaria della Cgil, ha dichiarato un reddito di 182.000 euro. Piero Fassino, noto esponente del Partito Democratico, ha invece dichiarato 144.000 euro. Tra i ministri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha presentato una dichiarazione di 103.000 euro, in linea con gli anni precedenti.

Un altro parlamentare con un reddito superiore ai 100.000 euro è il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha dichiarato 102.000 euro. Anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha reso noto il suo reddito, che ammonta a 98.000 euro, in linea con la dichiarazione del 2023.

I redditi più bassi tra i parlamentari

Chiudendo questa rassegna, si segnala Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha dichiarato un reddito di 90.000 euro, una cifra comunque significativa ma inferiore rispetto ad altri membri del governo.Mancano ancora all’appello alcuni nomi di peso del panorama politico italiano. Tra questi, Matteo Renzi, ex Premier e leader di Italia Viva, che non ha ancora presentato la sua dichiarazione dei redditi per il 2024.

Allo stesso modo, si attendono le dichiarazioni patrimoniali di figure di rilievo come il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche Antonio Angelucci, imprenditore e deputato, non ha ancora reso pubblici i suoi dati patrimoniali. Con la proroga per la presentazione delle dichiarazioni, è probabile che nei prossimi mesi saranno resi noti ulteriori dettagli sui redditi parlamentari, permettendo un quadro più completo della situazione economica dei nostri rappresentanti politici.

