I cinesi ci riprovano con l’auto anti Ferrari

La sfida tra Est e Ovest nel settore automobilistico si accende nuovamente. Dopo anni in cui le supercar europee hanno dominato il panorama delle alte prestazioni, la Cina torna all’attacco con un progetto ambizioso: realizzare un’auto in grado di competere frontalmente con Ferrari. Il sogno di superare il mito di Maranello non è nuovo, ma questa volta i cinesi sembrano fare sul serio. Le premesse, infatti, lasciano intravedere qualcosa di diverso rispetto al passato. Non si tratta di semplici emulazioni, bensì di vere e proprie dichiarazioni di guerra alle icone del lusso e della velocità.

Auto anti Ferrari, un progetto che punta in alto

Il nuovo gioiello cinese nasce dall’ambizione di Great Wall Motors, marchio già noto per i suoi SUV, ma ora deciso a entrare nell’élite delle supercar.

Il prototipo è stato sviluppato in segreto per anni e si basa su un sofisticato sistema ibrido plug-in. L’idea è semplice quanto audace: superare la Ferrari SF90 Stradale sia in termini di potenza che di prestazioni. Per farlo, il costruttore cinese ha deciso di combinare un motore a combustione interna con due propulsori elettrici, raggiungendo così una potenza complessiva superiore agli 850 cavalli. Un vero mostro su quattro ruote.

Ma la potenza non basta. Per competere con Ferrari serve anche precisione nella guida e dinamica raffinata. Proprio per questo motivo, Great Wall Motors ha coinvolto ingegneri specializzati che hanno lavorato sul leggendario circuito del Nürburgring, tempio delle supercar. Il risultato atteso è un’auto capace di offrire emozioni pure, senza compromessi. Un dettaglio curioso alimenta ulteriormente il dibattito: il presidente del gruppo è stato più volte avvistato al volante di una Ferrari SF90.

Uno studio sul campo? Molto probabile.

La Cina accelera con le supercar elettriche

Non è la prima volta che i costruttori cinesi alzano l’asticella. Già in passato BYD ha stupito con la Yangwang U9, un’elettrica estrema capace di numeri impressionanti. Dotata di quattro motori e una potenza superiore ai 1300 cavalli, la U9 ha dimostrato che le supercar cinesi non sono più semplici outsider. Lo scatto da 0 a 100 km/h in poco più di due secondi e la velocità massima vicina ai 400 km/h raccontano di un’auto progettata per stupire e competere.

A rendere ancora più intrigante la proposta cinese ci pensano le soluzioni tecniche innovative. La Yangwang U9, ad esempio, adotta sospensioni attive capaci di far “saltare” letteralmente l’auto per superare ostacoli e gestire al meglio le asperità della strada. Inoltre, grazie all’architettura a 800 volt, la ricarica è rapidissima, elemento chiave per rendere l’elettrico competitivo anche nel segmento delle supercar.

Ferrari resta il mito da battere

Nonostante le prestazioni straordinarie e l’avanzata tecnologia delle nuove proposte cinesi, il vero ostacolo resta il valore del marchio. Ferrari non è solo sinonimo di velocità e design. È storia, tradizione e passione. Ogni suo modello incarna un pezzo di cultura automobilistica che nessun concorrente può replicare facilmente.

È proprio su questo terreno che si gioca la sfida più difficile per i costruttori cinesi.

Riuscire a battere Ferrari sul piano tecnico è già una missione ardua, ma conquistare il cuore degli appassionati è un’impresa quasi epica. Eppure, il vento sta cambiando. Le supercar cinesi, con il loro mix di prestazioni estreme e prezzo potenzialmente più accessibile, potrebbero ridefinire le regole del gioco. Il sogno di possedere un’auto da oltre 1000 cavalli, fino a poco tempo fa riservato a pochi eletti, potrebbe presto diventare realtà per un pubblico più vasto. La sfida è lanciata. Maranello dovrà guardarsi le spalle, perché il Dragone cinese ha tutta l’intenzione di diventare protagonista anche tra le supercar.

I punti chiave.