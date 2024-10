Ravvedimento speciale CPB, i codici per versare

Con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, nel campo del CPB (concordato preventivo biennale) tre nuovi codici tributo che consentiranno ai contribuenti di versare, tramite modello F24, l’imposta sostitutiva e il ravvedimento speciale (anni 2018-2022) collegato previsti.

I codici tributo sono specifici per diverse tipologie di contribuenti e si differenziano in base alla natura giuridica del soggetto che effettua il versamento. Ecco i codici appena istituiti:

Codice 4074 – CPB – Soggetti persone fisiche: Riguarda i contribuenti persone fisiche e permette il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e le relative addizionali.

Codice 4075 – CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche: Questo codice è dedicato alle società e agli altri soggetti diversi dalle persone fisiche, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Codice 4076 – CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP: Si applica a tutti i soggetti che devono versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP, l’imposta regionale che colpisce le attività produttive.

Modalità di versamento e dettagli tecnici

Per agevolare i contribuenti e garantire una corretta compilazione del modello F24, la risoluzione n.

Pagamento rateale: Nel caso in cui il contribuente scelga di versare l’imposta a rate, è necessario inserire il numero della rata in pagamento e il totale delle rate nel formato “NNRR”. Ad esempio, se si sta versando la prima di cinque rate, il campo sarà compilato con “0105”.

Pagamento in un’unica soluzione: Per coloro che optano per il pagamento in un’unica soluzione, il campo dovrà essere compilato con “0101”, indicando che si tratta di un pagamento completo e definitivo.

Gestione interessi

50 ha fornito istruzioni dettagliate per il pagamento dell’imposta sostitutiva CPB sia in un’unica soluzione sia tramite rateazione. Nella sezione del modello F24 dedicata alla “rateazione/Regione/Prov./mese rif”, il contribuente dovrà specificare la modalità di pagamento.

Un altro aspetto fondamentale introdotto dalla risoluzione riguarda il versamento degli interessi in caso di pagamento rateale.

Codice tributo 1668: Questo codice si applica quando si versano gli interessi relativi ai codici tributo 4074 (persone fisiche) e 4075 (soggetti diversi dalle persone fisiche).

Codice tributo 3805: Va utilizzato per il versamento degli interessi relativi all’imposta sostitutiva dell’IRAP (codice tributo 4076).

Il ruolo del ravvedimento speciale CPB e del Concordato Preventivo Biennale

In tali circostanze, è necessario utilizzare i codici tributo esistenti per il pagamento degli interessi, che variano a seconda del tipo di imposta sostitutiva che si sta versando.

Il ravvedimento speciale (condono fiscale CPB) rappresenta un’opportunità per i contribuenti che hanno omesso, in passato, di adempiere correttamente ai loro obblighi fiscali per gli anni 2018-2022. Attraverso questo strumento, è possibile regolarizzare la propria posizione fiscale evitando le conseguenze più gravi derivanti dall’evasione o dal ritardo nei pagamenti. Il regime di ravvedimento permette infatti di sanare le irregolarità versando le imposte dovute in modo agevolato.

Il concordato preventivo biennale, dal canto suo, è una procedura attraverso la quale i contribuenti possono raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanziaria per determinare in via preventiva le imposte da versare per un determinato periodo. Questo strumento è particolarmente utile per le aziende e i professionisti che desiderano pianificare in modo più preciso il loro carico fiscale, evitando sorprese future. Ammesso optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP.

Riassumendo