Le migliori offerte telefoniche di ottobre 2024: come risparmiare sui piani mobile

Siamo già alle battute conclusive del mese in corso, ma possiamo dire che la maggior parte delle compagnie telefoniche si sta riservando il migliori botti proprio in questi giorni. In ottobre 2024, diverse offerte telefoniche si distinguono per convenienza e possibilità di risparmio. Ecco un’analisi delle migliori proposte di questo mese.

Offerte telefoniche più convenienti

Kena Mobile 230 GB a 6,99€ al mese: Questa è una delle migliori offerte attualmente disponibili per chi desidera molti dati. Con 130 GB in 4G più un bonus di 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS, Kena Mobile si posiziona tra le offerte più competitive per chi cambia operatore o attiva una nuova SIM.

Inoltre, il primo mese è gratuito, il che rende l’offerta ancora più attraente per chi vuole risparmiare sul proprio piano telefonico​

Very Mobile 300 GB a 7,99€ al mese: Se hai bisogno di una grande quantità di dati e preferisci un piano senza vincoli, Very Mobile offre fino a 300 GB in 4G, con minuti e SMS illimitati. È ideale per chi usa lo smartphone per navigare, guardare video o lavorare in mobilità, e offre un prezzo competitivo per i nuovi clienti​

Fastweb Mobile Full 200 GB a 9,95€ al mese: Per chi preferisce una connessione 5G, Fastweb Mobile offre 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. Questa offerta si distingue per chi vuole sfruttare la velocità della nuova rete, a un costo inferiore rispetto ai concorrenti tradizionali​.

Come risparmiare di più

Passare a un operatore virtuale (MVNO) : Gli operatori virtuali come Kena Mobile e Very Mobile offrono tariffe più economiche rispetto agli operatori tradizionali come TIM, Vodafone e WindTre. Questo perché utilizzano la rete degli operatori maggiori, ma con costi ridotti, mantenendo però un buon servizio.

Offerte per nuovi clienti: Molti operatori propongono promozioni per chi cambia operatore, con sconti o bonus come GB aggiuntivi o il primo mese gratuito. Se sei disposto a cambiare operatore, potresti risparmiare considerevolmente scegliendo una di queste offerte dedicate. In conclusione, ottobre 2024 offre un'ampia scelta di offerte telefoniche, specialmente per chi cerca di risparmiare su traffico dati. Kena Mobile e Very Mobile rappresentano le scelte migliori per chi desidera piani economici con molti gigabyte, mentre Fastweb è un'opzione valida per chi preferisce il 5G senza vincoli.

