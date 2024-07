Matteo Salvini torna all’assalto della riforma pensionistica italiana. Riformare per offrire un sostegno concreto a chi ha lavorato duramente per molti anni. È chiaro che all’interno della Lega c’è un forte supporto per l’iniziativa Quota 41 rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al sistema attuale.

Permettendo ai lavoratori di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, questa misura potrebbe offrire una preziosa opportunità per molti, pur mantenendo un equilibrio finanziario sostenibile attraverso il ricalcolo contributivo.

Cosa comporterebbe Quota 41

Sebbene resti da vedere se questa proposta verrà approvata, per il leader della Lega rappresenterebbe un passo importante verso un sistema pensionistico più giusto ed equo per tutti.

Quota 41, consentendo di andare in pensione una volta raggiunti 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età, prevederebbe un calcolo contributivo, dove l’importo della pensione sarebbe determinato dai contributi effettivamente versati durante la carriera lavorativa, invece di basarsi sugli ultimi stipendi percepiti, come avviene con il sistema retributivo.

Questo cambiamento garantirebbe maggiore equità, riflettendo meglio i contributi di ciascun lavoratore.

Se approvata, Quota 41 permetterebbe a migliaia di lavoratori di andare in pensione anticipatamente, superando le disposizioni della legge Fornero, che prevede la pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi (che potrebbe essere sostituita dalla nuova Quota 92), e una pensione di anzianità ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) ovvero 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne).

L’impatto di Quota 41

L’implementazione di Quota 41 “pura” avrebbe un costo significativo per lo Stato, stimato intorno ai 9 miliardi di euro all’anno. Tuttavia, con l’opzione ricalcolata secondo il metodo contributivo, gli assegni pensionistici sarebbero notevolmente ridotti, con una diminuzione stimata tra il 15% e il 20%. Questo ridurrebbe il peso finanziario per lo Stato, rendendo la misura più sostenibile nel lungo termine.

Quota 41 offrirebbe diversi vantaggi che la renderebbero una proposta interessante per molti.

Riassumendo

Quota 41 permetterebbe la pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età.

Il calcolo contributivo basato sui contributi versati garantirebbe maggiore equità rispetto al sistema retributivo.

Supererebbe la legge Fornero, consentendo la pensione anticipata a migliaia di lavoratori.

Quota 41 “pura” costerebbe 9 miliardi di euro, ma il ricalcolo ridurrebbe gli assegni del 15-20%.

Quota 41 sarebbe vantaggiosa per chi ha iniziato a lavorare giovane, garantendo giustizia e sostenibilità.

Innanzitutto, permetterebbe ai lavoratori di ritirarsi dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età, il che è particolarmente vantaggioso per chi ha iniziato a lavorare in giovane età. Inoltre, con il ricalcolo contributivo, il sistema risulterebbe più equo e sostenibile, distribuendo meglio le risorse in base ai contributi effettivamente versati. Questo non solo garantirebbe maggiore giustizia sociale, ma aiuterebbe anche a mantenere sotto controllo i costi a lungo termine per lo Stato.