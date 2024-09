L’INPS ha recentemente pubblicato un apposito messaggio sulle modalità di consultazione delle graduatorie relative al Bonus Psicologo 2024. Il contributo, introdotto per facilitare l’accesso a servizi di psicoterapia, che mira a sostenere le persone che necessitano di assistenza psicologica, garantendo equità nell’assegnazione delle risorse.

Tale bonus è destinato a coloro che rispettano determinati requisiti economici, definiti attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia richiedente.

Criteri di accesso e importi del bonus psicologo

Il Bonus Psicologo 2024, come l’edizione trascorsa, si basa su un sistema di assegnazione legato al livello di ISEE del nucleo familiare richiedente.

ISEE fino a 15.000 euro: il bonus ammonta a 1.500 euro.

ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: il valore del voucher è di 1.000 euro.

ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: il contributo è di 500 euro.

Solo chi presenta un ISEE inferiore o pari a 50.000 euro può accedere a questo contributo. L’importo del bonus varia a seconda della fascia di reddito, permettendo così una differenziazione nell’accesso alle sedute di psicoterapia. Nello specifico, le fasce di contributo sono così definite:

Ogni singola seduta di psicoterapia può essere coperta fino a un massimo di 50 euro. È importante notare che chi supera la soglia ISEE di 50.000 euro non ha diritto a ricevere il bonus.

Tempistiche e procedura domanda

La presentazione della domanda per il Bonus Psicologo 2024 doveva avvenire entro il 31 maggio 2024. Era fondamentale che l’ISEE fosse in corso di validità e non presentasse anomalie.

Qualora ci fossero state omissioni o difformità nell’ISEE, i richiedenti avevano un termine di 30 giorni dopo la scadenza per regolarizzare la loro posizione.

In caso di mancata risoluzione delle anomalie entro il termine stabilito, la domanda veniva considerata improcedibile, precludendo l’accesso al contributo.

Pubblicazione delle Graduatorie

L’INPS comunicava, attraverso il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 l’elaborazione delle graduatorie del bonus psicologo. Successivamente, con il messaggio n.

2976/2024, l’istituto ha annunciato la possibilità di consultare le graduatorie direttamente sul portale INPS.

I cittadini interessati possono accedere al servizio denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” utilizzando le credenziali SPID (di livello 2 o superiore), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Bonus psicologo: come leggere l’esito domanda

Una volta effettuato l’accesso, è possibile verificare l’esito della propria domanda, che può rientrare in tre diverse categorie:

Accolta : significa che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti previsti e che il bonus è stato interamente assegnato. L’importo può essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

: significa che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti previsti e che il bonus è stato interamente assegnato. L’importo può essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Parzialmente accolta : in questo caso, l’importo assegnato potrebbe essere inferiore rispetto a quanto previsto per la fascia ISEE di appartenenza. Questa eventualità si verifica quando le risorse disponibili a livello regionale o provinciale non sono sufficienti a coprire l’intero contributo. Tuttavia, se si rendessero disponibili ulteriori fondi, l’importo potrebbe essere integrato fino al raggiungimento della somma totale.

: in questo caso, l’importo assegnato potrebbe essere inferiore rispetto a quanto previsto per la fascia ISEE di appartenenza. Questa eventualità si verifica quando le risorse disponibili a livello regionale o provinciale non sono sufficienti a coprire l’intero contributo. Tuttavia, se si rendessero disponibili ulteriori fondi, l’importo potrebbe essere integrato fino al raggiungimento della somma totale. Non accolta provvisoria: si applica a coloro che, pur avendo i requisiti per accedere al bonus, non hanno potuto ricevere il contributo a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Anche in questo caso, l’INPS specifica che potrebbero diventare beneficiari qualora venissero stanziati nuovi fondi.

Assegnazione e utilizzo del bonus psicologo

Un elemento importante nella definizione delle graduatorie è l’ordine cronologico di presentazione delle domande, che entra in gioco in caso di parità di valore ISEE tra due o più richiedenti. Le graduatorie, quindi, non solo tengono conto della situazione economica dei richiedenti, ma anche del momento in cui la domanda è stata presentata. Secondo i dati attualmente disponibili, sono state accolte circa 3.325 domande per l’anno 2024, sulla base dei fondi messi a disposizione.

Una volta confermata l’assegnazione del bonus, l’INPS invia al beneficiario una comunicazione contenente l’importo assegnato e un codice univoco.

Questo codice dovrà essere utilizzato per prenotare e accedere alle sedute di psicoterapia con professionisti accreditati. È importante ricordare la data entro cui usare il bonus psicologo . Il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, dunque non oltre il 6 aprile 2025.

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente con psicoterapeuti accreditati all’iniziativa, il che garantisce la qualità e la professionalità delle prestazioni. I beneficiari dovranno fornire il codice univoco al professionista al momento della prenotazione delle sedute, che saranno poi coperte dal contributo fino al limite massimo di 50 euro a seduta.

