Questo mese di giugno si prospetta un mese significativo per coloro che desiderano beneficiare degli incentivi ecobonus auto taxi e NCC. Due date fondamentali, il 17 e il 19 giugno, segnano l’inizio delle prenotazioni per i contributi dedicati all’acquisto di veicoli non inquinanti e all’installazione di impianti di alimentazione a GPL e metano.

A partire dal 17 giugno alle ore 10, i titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente (NCC) possono iniziare a prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 a basse emissioni.

Questo segna un’importante opportunità per chi opera nel settore del trasporto pubblico e desidera investire in veicoli più ecologici, beneficiando degli incentivi statali.

Il 19 giugno, sempre alle ore 10, si aprono le prenotazioni per gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano sui medesimi veicoli di categoria M1. Questi installatori devono accreditarsi nell’area rivenditori del portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per poter beneficiare del contributo specifico. La data di avvio delle prenotazioni per i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà successivamente comunicata tramite un avviso ufficiale.

Annuncio Ecobonus taxi e NCC

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato, appena qualche giorno fa, l’annuncio sul proprio sito web e su quello dedicato all’Ecobonus auto, dove è possibile trovare la modulistica necessaria per richiedere i contributi.

Questi contributi sono stati introdotti dall’articolo 2 del Dpcm 6 aprile 2022 e incrementati dal Dl n. 104/2023. La circolare emessa il 13 giugno 2024 dal direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, fornisce dettagli operativi sulla maggiorazione del contributo per i titolari di licenze taxi e NCC, come previsto dall’articolo 4 del Dpcm 20 maggio 2024.

La normativa specifica che i titolari di licenze taxi e NCC che abbiano vinto concorsi per nuove licenze tra l’11 agosto 2023 e il 31 dicembre dello stesso anno, possono beneficiare del raddoppio del contributo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Ecobonus taxi e NCC: procedure prenotazione

Questo incentivo è valido anche per chi sostituisce il proprio veicolo adibito al servizio di taxi o NCC. Tuttavia, è importante sottolineare che tale agevolazione deve rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato, secondo il regime de minimis.

La circolare chiarisce che dal 17 giugno, le prenotazioni dei contributi devono essere effettuate sulla piattaforma informatica ecobonus auto aggiornata. Durante la prenotazione, per verificare l’idoneità ai contributi, è necessario presentare non solo le dichiarazioni richieste dalla circolare del 24 maggio 2024, ma anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al regime di aiuto de minimis. Questo modulo, una volta compilato e firmato dall’acquirente, deve essere caricato sulla piattaforma dal venditore insieme alle altre dichiarazioni necessarie.

I venditori hanno l’obbligo di confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione, salvo diverse disposizioni future che possano modificare questo termine. Questo passaggio è cruciale per garantire che l’intero processo di concessione dei contributi si svolga in modo trasparente e conforme alle normative vigenti.

Conclusioni

In conclusione, dunque, le date del 17 e 19 giugno rappresentano momenti chiave per l’accesso ai contributi ecobonus auto.

Per i titolari di licenze taxi e NCC, nonché per gli installatori di impianti GPL e metano, queste date segnano l’inizio di un’opportunità significativa per migliorare la propria flotta con veicoli meno inquinanti e tecnologicamente avanzati.

Le procedure di prenotazione, dettagliate e precise, richiedono attenzione e puntualità, assicurando che tutti i beneficiari possano accedere agli incentivi previsti. Grazie agli sforzi del Mimit e alle normative aggiornate, l’Italia continua a promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Riassumendo