In alcuni casi, i contribuenti potrebbero trovarsi nella necessità di annullare una dichiarazione dei redditi già inviata. Ciò per correggere errori o aggiornare informazioni non più valide. È possibile farlo, ma solo a determinate condizioni ed entro determinati tempi, che è importante conoscere per evitare sanzioni o conseguenze.

Di seguito vengono illustrati i passaggi necessari per annullare la Dichiarazione dei Redditi 2024 riferita all’anno d’imposta 2023. Particolare attenzione ai tempi e alle modalità previste dalla normativa fiscale italiana.

Requisiti per annullare la dichiarazione redditi

Prima di tutto, ad oggi, 16 settembre 2024, l’annullamento è possibile esclusivamente se la dichiarazione trasmessa utilizza il modello Redditi Persone Fisiche (PF) precompilata.

A questo proposito ricordiamo che la scadenza di presentazione di questo modello dichiarativo (ordinario o precompilato) è fissata al 31 ottobre 2024. Se il contributore ha già presentato la dichiarazione con il modello Redditi Pf precompilato, è fondamentale verificare che non sia stato associato un modello F24 per il pagamento delle imposte. Infatti, se è stato generato anche il modello F24, l’annullamento della dichiarazione non sarà più possibile.

L’annullamento è quindi consentito soltanto a chi ha inviato il modello Redditi PF precompilato senza predisporre un modello F24. In caso contrario, la procedura di annullamento non sarà praticabile, e il contribuente dovrà seguire altre strade per apportare eventuali correzioni.

Scadenze importanti

Un aspetto essenziale di cui tenere conto riguarda le tempistiche. La data ultima entro la quale si può annullare la dichiarazione redditi (Modello Redditi PF 2024) è fissata al 27 settembre 2024 . Oltre questi dati, l’opportunità di annullare il modello Redditi PF verrà meno, e il contributore non avrà più la possibilità di modificare quanto trasmesso tramite l’applicativo web dell’Agenzia delle Entrate. Dopo questa data, per corregge errori si potrà solo fare il correttivo nei termini (entro il 31 ottobre) ovvero un dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2029.

Nel caso in cui il contributore abbia rispettato i requisiti sopra descritti e abbia necessità di annullare la dichiarazione, dovrà accedere alla sezione dedicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere con l’annullamento.

Annullamento dichiarazione redditi: cosa fare dopo

Una volta completata questa operazione, tutti i dati precedentemente inseriti verranno automaticamente eliminati. È importante sottolineare che l’annullamento non può essere considerato una semplice rettifica: tutti i dati trasmessi verranno cancellati, e il contribuente dovrà successivamente inviare una nuova dichiarazione con le informazioni aggiornate.

Dopo l’annullamento della precedente dichiarazione, la versione precompilata della dichiarazione dei redditi tornerà disponibile all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa che il contribuente potrà accedere nuovamente ai dati messi a disposizione dall’Agenzia, che includono informazioni come i redditi da lavoro dipendente, eventuali detrazioni fiscali per spese sanitarie, e altri dati rilevanti. Da quel momento, sarà possibile integrare o modificare tali informazioni prima di procedere con un nuovo invio.

La nuova dichiarazione Redditi PF dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2024 , termine ultimo per la presentazione del modello Redditi.

Con riferimento all’annullamento del Modello 730/2024 già inviato (la scadenza ordinari di invio è il 30 settembre), invece, la scadenza fu stabilita allo scorso 24 giugno. Oggi chi vuole correggere, a seconda dell’errore, potrà fare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2024 ovvero un Modello Redditi correttivo nei termini (entro il 31 ottobre 2024 oppure un Modello Redditi integrativo entro il 31 dicembre 2029.

