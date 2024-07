Certificato molto interessante per investire sull’industria dei semiconduttori e dei software con l’emittente elvetico Leonteq.

In tal modo si da la possibilità agli investitori di investire indirettamente su un paniere di azioni – in tema semiconduttori e software – con un impiego di danaro limitato. Indirettamente perché, a fronte della rinuncia ad eventuali dividendi e salite dei sottostanti – ossia le azioni -, si ottiene un flusso cedolare periodico condizionato e una protezione condizionata da eventuali discese dei sottostanti.

Cosa molto importante inoltre, è l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (redditi diversi in quanto derivati cartolarizzati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sul portafoglio sottostante

Il portafoglio azionario è rappresentato da titoli appartenenti a mercati differenti in quanto ASML Holding (ASML) è quotata all’

Euronext di Amsterdam, Taiwan Semicoductor Manifacturing (TSM) al NYSE e Take Two Interactive Software (TTWO) insieme ad Advanced Micro Devices (AMD) sono quotati al NASDAQ100.

Tutti e 4 i sottostanti, a livello stocastico-tecnico sono dominati da una proprietà momentum (Hurst>0,5), con più che sufficiente confidenza statistica (significatività>95%) su 3 periodi analizzati (1024, 2048 e 4096 rendimenti logaritmici giornalieri sui prezzi di chiusura).

Sugli stessi vige un buon margine di volatilità diretto alla costruzione del prodotto.

A livello grafico, dal giorno di fixing inziale, ad eccezione di TTWO che risulta intorno al valore iniziale, gli altri sottostanti sono scesi dal 10% al 15% e questo può rappresentare anche una potenzialità di acquisto data la performance dell’industria tecnologica dei semiconduttori e dei software.

Leonteq Certificati Phoenix Memory Airbag Callable: la Struttura

Di seguito la struttura del certificato targato Leonteq:

Barriera europea sul capitale (che funge anche da strike nel calcolo del rimborso) pari al 60% dei valori iniziali

sul capitale (che funge anche da strike nel calcolo del rimborso) pari al 60% dei valori iniziali Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Cedole mensili condizionate dello 0,75% (max 9,00% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,75% (max 9,00% annuo) sul valore nominale, con Opzione call mensile , attiva dal 4° mese (dal 14.11.2024)

, attiva dal 4° mese (dal 14.11.2024) Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Opzione Airbag che limita le perdite in caso di rottura della barriera

che limita le perdite in caso di rottura della barriera Scadenza a 3 anni

a 3 anni Valore nominale unitario di 1000 Euro

unitario di 1000 Euro Prezzo lettera rilevato a circa 967,92 Euro – intorno alle 15:17 del 22.07.2024 –

Leonteq Certificati Phoenix Memory Airbag Callable: Funzionamento del Payoff

Questo Certificato è stato emesso da Leonteq il 15.07.2024, ha data di valutazione finale/scadenza al 08.07.2027 (liquidazione 15.07.2027), scambi operativi su Cert-X ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il certificato di Leonteq in questione paga dunque un flusso periodico mensile condizionato di 7,50 Euro, cioè se ogni sottostante non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 60% dei valori iniziali. In altre parole i 4 sottostanti non devono perdere oltre il -40% del loro valore iniziale affinché venga elargita la cedola.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti e 4 i sottostanti risalgono sopra il trigger contemporaneamente in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Opzione Call

Il meccanismo di rimborso anticipato è attivo dal 4° mese e dà la facoltà a Leonteq, e non l’obbligo, di rimborsare il certificato al valore nominale. Se venisse esercitata tale facoltà l’emittente restituirebbe i 1000 Euro (qualunque sia la performance del sottostante Worst Of), più le eventuali cedole precedenti; in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il certificato firmato Leonteq non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

1. Se ogni sottostante non scende sotto la barriera, posto al 60% dei valori iniziali, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola -e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria-; in altre parole si otterrebbero tutte 36 cedole più il nominale.

2. in caso contrario il certificato si basa sulla performance del sottostante peggiore (ossia con valore peggiore rispetto a quello iniziale, anche detto Worst Of, WO), pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato il rapporto fra il valore finale e lo strike del suddetto sottostante – che è più basso del valore iniziale, conferendo maggiore protezione -.

Da notare quindi l’opzione Airbag che limita le perdite solo per la parte eccedente lo strike, e che coincide con la barriera. Se ad esempio si ipotizzasse l’acquisto a 1000 Euro, la barriera è al 60% dei valori iniziali e la performance del sottostante è pari al 55% dei valori inziali allora il valore di rimborso è di 900 Euro, perdendo solo l’8,33% e non il 45% a fronte di un -45% del sottostante dalla quotazioni iniziale. In formule:

Valore di rimborso con Airbag al 60% = Valore Nominale x 55/60 = 916,67 € (performance prodotto = -8,33%)

In altre parole , per calcolare la perdita si moltiplica la parte eccedente di perdita oltre la barriera, il 5%, e si moltiplica per il rapporto airbag, in questo caso pari a 1,66667.

Dove:

Rapporto Airbag = valore iniziale / strike

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare infine la presenza dell’opzione quanto: nonostante 3 dei titoli su 4 siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni favorevoli o sfavorevoli del cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante

La situazione attuale sul portafoglio sottostante – di questo Certificato Phenix Airbag Callable targato Leonteq – è la seguente:

AMD -> valore iniziale (177,1 USD), Barriera/Strike/trigger cedola (106,26 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 19.07.2024 a 151,88 USD, pari al 85,59% del valore iniziale)

ASML -> valore iniziale (982,7 Eur), Barriera/Strike/trigger cedola (589,62 Eur), ultimo prezzo registrato a mercati aperti (intorno alle 15:15 del 22.07.2024 a 853,80 USD, pari al 86,88% del valore iniziale)

TSM -> valore iniziale (184,52 USD), Barriera/Strike/trigger cedola (110,712 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 19.07.2024 a 165,77 USD, pari al 89,84% del valore iniziale)

TTWO -> valore iniziale (149,36 USD), Barriera/Strike/trigger cedola (89,616 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 19.07.2024 a 150,32 USD, pari al 100,64% del valore iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a Scadenza

In base alle quotazioni attuali del WO del certificato, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 967,92 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) a parità di condizioni sugli altri sottostanti:

1. Se il certificate non è stato richiamato anticipatamente da Leonteq paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il sottostante WO non scende oltre il -30,03% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 1270,00 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a circa 3 anni intorno al 31,28% (10,48% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera.

2. Viceversa, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore visibilmente inferiore rispetto all’investimento diretto sul WO stesso grazie all’opzione airbag: ad esempio a fronte di un -40% del WO il certificato di Unicredit sperimenta una perdita del 11,35%, a fronte di un -60% del WO il certificato sperimenta una perdita del -40,90% e così via.

Codice ISIN

CH1358855034

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato di Leonteq.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.