Aumento pensioni 2025: ecco chi non prenderà aumenti a gennaio

La rivalutazione delle pensioni sta interessando da settimane l’opinione pubblica. Fin dal 15 ottobre scorso, cioè da quando è stato divulgato il testo della legge di Bilancio che adesso si trova in Parlamento, l’aumento delle pensioni 2025 è stato molto discusso. Prima sono piovute le critiche per un incremento delle minime di soli 3 euro. Poi sono arrivate le critiche per via del fatto che l’inflazione certificata dall’INPS ha abbassato ancora di più la soglia di incremento che dall’1% è scesa allo 0,8%.

Pensioni 2025, ecco perché c’è chi non prenderà aumenti a gennaio

Fatto sta che a gennaio i pensionati riceveranno comunque una pensione più alta rispetto ai ratei del 2024.Ma va anche detto che ci sarà chi nel 2025 non riceverà nemmeno un centesimo in più rispetto ad oggi. Perché ci sono alcuni pensionati che percepiscono trattamenti che non prevedono questi aumenti.

Saranno pochi euro, aumenti pensioni scarni che non servono a detonare la perdita del potere di acquisto delle pensioni, ma a conti fatti a gennaio 2025 l’aumento delle pensioni anche se misero ci sarà. Ma non per tutti, perché ci sono pensionati che non riceveranno nulla in più di oggi. E non perché il meccanismo della rivalutazione esclude alcuni trattamenti ed alcuni pensionati. Il motivo è che c’è chi sta godendo di una pensione che non prevede aumenti.

A dire il vero anche secondo l’INPS non si può parlare di una vera e propria pensione. Perché l’argomento è l’Ape sociale, che è una specie di grande ammortizzatore sociale che permette a determinati soggetti di essere accompagnati alla loro pensione vera e propria.

L’Ape sociale è una prestazione che si può percepire a partire dai 63 anni e 5 mesi di età e che dura fino ai 67 anni. Sono tanti i cittadini che oggi incassano questa prestazione. Che viene erogata dall’INPS mese dopo mese come una pensione qualsiasi e con lo stesso calendario dei pagamenti.

Ape sociale e rivalutazione, ecco perché non funziona

Ma come detto, non è una vera e propria pensione. E come tale non avrà aumenti.

L’Ape sociale in quanto misura assistenziale, riguarda esclusivamente invalidi, caregivers, disoccupati e addetti ai lavori gravosi. Già la platea dei beneficiari dà un senso al fatto che siamo di fronte ad una misura che riguarda soggetti fragili e vulnerabili per svariate ragioni. Ma è la struttura della misura a renderla completamente differente da tutte le altre prestazioni previdenziali. A partire dal fatto che sulla pensione non è previsto aumento.

Non fosse altro perché è una misura a termine, che ha una sua scadenza temporale ben precisa dal momento che a 67 anni decade. In quel caso sul pensionato ricade l’onere di dover presentare domanda di pensione di vecchiaia in modo tale da arrivare a prendere il trattamento previsto. L’Ape sociale non prevede la tredicesima mensilità, non prevede le maggiorazioni sociali, i trattamenti di famiglia e non è reversibile in caso di decesso prematuro di chi la percepisce.

Ma soprattutto, ha dei limiti di importo prestabiliti. Infatti non può superare 1.500 euro al mese. E l’importo percepito alla data di prima liquidazione della prestazione, cioè dalla decorrenza del trattamento, non si adegua al tasso di inflazione. In parole povere, ciò che si prende alla prima data utile si continua a prendere mese dopo mese e anno dopo anno fino ai 67 anni. Significa che chi per esempio ha percepito l’Ape sociale per la prima volta nel 2024, è inutile che aspetti rivalutazioni e aumenti del trattamento nel 2025. La pensione resterà invariata come importo. Nessun aumento pensioni 2025 quindi per i titolari di Ape sociale.