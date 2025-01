Secondo acconto 2024: cosa fare entro il 16 gennaio 2025

La recente normativa fiscale offre un’importante opportunità per i titolari di partita IVA che rispettano specifici requisiti di reddito. Si tratta della possibilità di differire e suddividere il pagamento del secondo o unico acconto delle imposte 2024, inizialmente previsto entro il 30 novembre 2024. Questa misura è stata introdotta dal legislatore per consentire una gestione più flessibile degli obblighi tributari senza incorrere in sanzioni.

E il 16 gennaio 2025 è la prima scadenza da rispettare per chi ha deciso di sfruttare questa chance di rinvio e rateizzo.

Chi può beneficiare della proroga secondo acconto imposte

La misura è riservata esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel corso dell’anno d’imposta 2023, ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Questo limite è stato stabilito per garantire un sostegno mirato alle categorie di contribuenti che potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispettare la scadenza originaria. Si tratta di una misura che replica il rinvio e rateizzo del secondo acconto imposte 2023.

Le modalità di pagamento posticipato

Per coloro che soddisfano i requisiti previsti, il pagamento del secondo o unico acconto delle imposte può essere effettuato in modalità differita, scegliendo tra due opzioni:

pagamento in unica soluzione senza interessi: il termine ultimo è fissato al 16 gennaio 2025;

rateizzazione del debito tributario: è possibile suddividere l’importo dovuto in un massimo di cinque rate mensili, con scadenze comprese tra il 16 gennaio 2025 e il 16 maggio 2025.

Questa flessibilità consente ai contribuenti di pianificare meglio i propri impegni economici, riducendo il peso del pagamento in un’unica tranche.

Secondo acconto imposte 2024: sulle rate ci vanno interessi

Nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, è importante considerare che le rate successive alla prima saranno soggette all’applicazione di interessi mensili. Questi saranno calcolati al tasso dello 0,33% e decorreranno a partire dal 17 gennaio 2025.

Nonostante l’aggiunta di tali interessi, questa opzione può rappresentare un vantaggio significativo per chi necessita di una maggiore dilazione temporale nel saldo degli importi dovuti.

Il 16 gennaio 2025, dunque, rappresenta l’appuntamento con la prima o unica rata per chi ha deciso di sfruttare questa strada. A tal fine non è necessario esercitare alcuna opzione espressa essendo sufficiente il comportamento concludente. Trovi qui come compilare il Modello F24 in caso di rinvio e rateizzo del secondo o unico acconto imposte 2024.

Riassumendo…