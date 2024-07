La pandemia ha creato non pochi disagi a tutto il mondo del lavoro. Sono davvero pochi i settori che hanno giovato dai vari lockdown, uno di questi non è certamente quello dei viaggi. I voli aerei sono stati tra i più in difficoltà, e quando tutto è finito le compagnie ci hanno tartassato con tariffe al rialzo per recuperare le perdite e sfruttare la nostra voglia di tornare a viaggiare. Ora però le cose stanno per ritornare nei ranghi. Dopo due anni di inflazione che ha portato appunto i prezzi alle stelle, le compagnie aeree si stanno rendendo conto che è arrivato il momento di rivedere le proprie tariffe.

È tempo di rivedere i prezzi

Dopo aver chiesto di sborsare belle somme ai propri clienti per viaggiare, ora le principali compagnie di voli aerei fanno dietro front e decidono di rivedere le proprie tariffe. Mentre lo stato prepara un nuovo piano per far risparmiare gli italiani sugli incentivi auto, stavolta sono le stese aziende private a decidere che è tempo di rivedere le proprie tariffe così da offrire prezzi più convenienti ai risparmiatori e sperare in questo modo di aumentare le prenotazioni dei propri voli. A quanto pare, risentire di questo cambio sono state soprattutto le compagnie aeree Lufthansa e Air-France-Klm le quali hanno perso anche diversi punti in Borsa.

Rimanendo in Europa, anche la strategia di Ryanair non ha ottenuto il successo sperato nonostante il ritocco sulle tariffe già attuato. Infatti, la compagnia ha limato le proprie tariffe del 6% nel Q2 e del 3% nel Q3, ma i risultati annuali sembrano comunque destinati a far storcere il naso ai dirigenti della nota compagnia aerea low cost. Il momento no però non riguarda soltanto l’Europa, visto che anche alcune compagnie aeree stanno rivedendo i propri piani. Su tutte spiccano Delta Air Lines e United Airlines.

Voli aerei in sconto, la situazione in Italia

Purtroppo per quest’anno ci sarà da patire non poco per il caroprezzi dei voli aerei e non solo. In realtà, sono proprio le vacanze in generale che costeranno molto di più agli italiani. Abbiamo visto infatti che il costo medio per un paio di settimane al mare o in montagna ha subito rincari davvero importanti, e una famiglia composta da 4 persone andrà a pagare circa 2000 euro in più rispetto allo scorso anno. E ovviamente, tra i tanti aumenti anche quelli dedicati ai voli, considerato il settore che ha subito un aumento maggiore. I numeri sono di un certo impatto; in media un volo nazionale per due persone (andata e ritorno) costa 539,40 euro, contro i 482,22 euro del 2023.

Parliamo quindi di un incremento di circa 50 euro a coppia, non certo bruscolini. Per fortuna i vacanzieri italiani possono convergere verso mete alternative che, a quanto pare, possono già da quest’anno offrire la possibilità di andare in vacanza senza spendere in occhio della testa in voli aerei. Parliamo di mete come Grecia, Spagna, Albania e Montenegro, tra l’altro località che di certo non hanno nulla da invidiare ad altri Paesi. Secondo l’Osservatorio di JFC delle destinazioni balneari, gli italiani viaggeranno di più rispetto al 2023, ma le destinazioni saranno fuori dai confini nazionali a causa dell’aumento dei prezzi del 7,9%.

