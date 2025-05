Trump rivede i dazi sulle auto: partono anche i rimborsi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una nuova misura economica destinata a colpire il mercato automobilistico globale. Al centro del provvedimento ci sono dazi sull’importazione di auto straniere, che potrebbero raggiungere il 25%. La novità, tuttavia, è che insieme a questa mossa protezionistica, l’amministrazione introduce anche un meccanismo di rimborsi e incentivi fiscali rivolti alle aziende che decidono di produrre sul territorio americano. Un doppio binario che mira a colpire le importazioni e a rafforzare la manifattura interna.

Dazi auto: la nuova strategia di Trump

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza dedicata alle politiche industriali, durante la quale Trump ha illustrato un piano organico per rilanciare il settore automobilistico nazionale.

L’imposizione dei dazi non è ancora operativa, ma l’intenzione è stata formalmente espressa: le auto prodotte all’estero e destinate al mercato USA potrebbero essere soggette a una tariffa del 25%, sia che arrivino dall’Europa, dalla Corea del Sud o dal Giappone.

La Casa Bianca giustifica la misura con motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alla necessità di ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento estere. A livello interno, l’obiettivo è incentivare i costruttori a riportare le linee produttive sul suolo americano, creando nuovi posti di lavoro e rafforzando la competitività dell’industria locale.

Contestualmente, il governo federale ha annunciato una serie di rimborsi fiscali destinati alle aziende che si impegnano a produrre auto, componenti e materiali automobilistici negli Stati Uniti. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma la linea generale è chiara: chi sceglie di investire nella produzione domestica riceverà una compensazione economica, anche per coprire eventuali costi legati alla riconversione industriale.

Trump: rimborsi per le aziende che investono negli USA

Il sistema prevede anche agevolazioni su base regionale, pensate per attrarre investimenti in aree economicamente depresse. Stati come il Michigan, l’Ohio e la Pennsylvania potrebbero diventare il fulcro di una nuova rinascita manifatturiera americana, grazie a un mix di incentivi fiscali e sgravi sulle imposte statali.

Inoltre, il pacchetto prevede l’esenzione dai nuovi dazi per tutte le aziende che dimostrino di aver effettuato almeno il 60% della produzione su territorio USA entro un periodo stabilito. In questo modo, il governo intende evitare l’effetto boomerang dei dazi su produttori già parzialmente radicati negli Stati Uniti. Le principali case automobilistiche hanno accolto con prudenza l’annuncio di Trump. Da un lato, il provvedimento potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la presenza produttiva sul suolo americano; dall’altro, l’eventualità di dazi generalizzati sulle importazioni preoccupa chi basa ancora gran parte del proprio business su impianti all’estero.

Ford e General Motors si sono dette pronte a valutare nuovi investimenti, ma hanno chiesto chiarezza sui tempi e sulle modalità di attuazione delle nuove regole. Più cauta la posizione di colossi stranieri come Toyota, Hyundai e Volkswagen, che temono ripercussioni sui prezzi finali per i consumatori americani. Anche Stellantis – gruppo che controlla Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo e Peugeot – è osservato speciale: molte delle sue produzioni sono collocate in Europa e Canada, e qualsiasi variazione nei costi di esportazione potrebbe impattare significativamente i margini.

Europa in allerta, Italia compresa

L’annuncio di Trump ha colto di sorpresa l’Unione Europea, che ha chiesto chiarimenti ufficiali attraverso i canali diplomatici. Bruxelles teme che i dazi sulle auto possano tradursi in una nuova escalation commerciale, in particolare con la Germania, la Francia e l’Italia, tra i principali esportatori del settore.

Per quanto riguarda l’Italia, i modelli di alta gamma di Maserati e Alfa Romeo, così come le vetture elettriche Fiat, rischiano di essere penalizzati, soprattutto se prodotti in impianti europei. In assenza di deroghe, i nuovi dazi potrebbero alzare i prezzi al dettaglio negli USA, riducendo l’appeal dei brand italiani presso il consumatore statunitense.

In risposta, le autorità italiane stanno monitorando la situazione e valutando eventuali contromisure da discutere in sede europea. Nonostante sia stata presentata come una misura strutturale, la mossa di Trump ha inevitabilmente anche una valenza politica. In un momento di forte competizione interna e internazionale, puntare sulla rinascita industriale americana rafforza il consenso nei cosiddetti “stati operai” del Midwest, decisivi in chiave elettorale.

Ma più che una semplice promessa da campagna, questa mossa rappresenta un potenziale cambio di paradigma nelle politiche commerciali USA: non più barriere rigide e punitive, ma un sistema premiale per chi si adatta agli obiettivi strategici di Washington. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se i dazi verranno effettivamente attuati e in che forma. Intanto, il messaggio è stato lanciato con chiarezza: il futuro dell’auto americana si gioca dentro i confini nazionali.

