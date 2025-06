Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER

1. Quali debiti rientrano nella riammissione alla “Rottamazione-quater”?

Rientrano solo i debiti già oggetto di un piano di Rottamazione-quater per i quali:

• non sono state versate una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 (o non è stato effettuato alcun pagamento);

• è stato pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) almeno una rata o versato un importo inferiore a quello dovuto.

I debiti con tutte le rate regolarmente pagate entro il 31 dicembre 2024 non rientrano e devono continuare a essere versati secondo le scadenze già comunicate.