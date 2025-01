Il panettone più costoso al mondo si trova in Piemonte e ha un prezzo record

Diciamoci la verità, il Natale quando arriva arriva, come diceva Pozzetto. Stavolta però è già arrivato, ma se pensate che si sia detto tutto e sviscerato ogni curiosità intorno alla festività, vi sbagliate di grosso. C’è ancora a parlare del re dei panettoni, ossia quello che costa di più al mondo. Dove si trova? Mettetevi comodi che scopriremo tutto di lui, a partire dal prezzo monstre.

Il panettone, simbolo delle festività natalizie italiane, ha visto negli ultimi anni una crescente evoluzione, sia in termini di gusto che di prezzo.

Un’opera d’arte commestibile

In Piemonte, precisamente a, il maestro pasticcere Dario Hartvig della Pasticceria del Borgo ha realizzato un panettone che ha attirato l’attenzione per il suo costo elevato e le sue caratteristiche uniche.

Questo panettone esclusivo è decorato con lamine d’oro commestibile e impreziosito da una fascia di cristalli Swarovski, trasformandolo da semplice dolce a vera e propria opera d’arte. Presentato in una teca di plexiglass, il suo prezzo raggiunge i 900 euro al chilo, rendendolo uno dei panettoni più costosi d’Italia. Hartvig non è nuovo a creazioni di lusso; in passato ha realizzato panettoni su commissione per clienti facoltosi, come un esemplare da 300.000 euro per un cliente russo, decorato con veri diamanti, e un altro da 700.000 euro per un cliente indiano, completato da un braccialetto e una tiara di diamanti.

L’Italia vanta una tradizione pasticcera ricca e variegata, con panettoni artigianali che spesso riflettono l’eccellenza e la creatività dei maestri pasticceri. A Milano, la storica Pasticceria Marchesi 1824 propone panettoni decorati a mano dal maestro Diego Crosara, ispirati alle fiabe natalizie e al bicentenario del marchio, con prezzi che partono da 580 euro per il formato base da due chili.

Anche al Sud, l’arte del panettone raggiunge livelli di eccellenza. A Lecce, la pasticceria Pinti offre un panettone decorato con foglie d’oro 24 carati, arricchito con cioccolato fondente e fave di cacao, al prezzo di 180 euro.

Il valore del panettone artigianale

In Campania, la pasticceria Marigliano propone il “Golden Mont”, un panettone decorato con oro e caramello salato, disponibile a San Giuseppe Vesuviano per 150 euro.

Il panettone artigianale rappresenta un connubio di tradizione, qualità degli ingredienti e maestria nella preparazione. La lievitazione naturale, l’uso di materie prime selezionate e l’attenzione ai dettagli rendono questi dolci unici nel loro genere. Il prezzo elevato di alcuni panettoni è giustificato non solo dalla qualità degli ingredienti, ma anche dal tempo e dalla cura impiegati nella loro realizzazione. Oltre che dalle decorazioni di lusso che li trasformano in veri e propri gioielli gastronomici.

Il panettone più costoso d’Italia, realizzato in Piemonte, rappresenta l’apice dell’incontro tra arte pasticcera e lusso. Queste creazioni esclusive celebrano la tradizione natalizia italiana, offrendo esperienze sensoriali uniche a chi è disposto a investire in un dolce che va oltre la semplice degustazione, trasformandosi in un simbolo di opulenza e raffinatezza.

I punti chiave…