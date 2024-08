Per gli affetti da patologie fisiche o psichiche il sistema previdenziale ed assistenziale non lesina misure di aiuto. A volte occorre raggiungere una elevata invalidità per ottenere sostegno. Per esempio, serve il 100% con difficoltà persistenti a svolgere le ordinarie attività della vita quotidiana per ottenere l’indennità di accompagnamento. Ma questa è una misura prettamente assistenziale, che prescinde dal lavoro svolto e contributi versati. Invece ci sono misure che sono previdenziali, e che vengono erogate ad invalidi non propriamente gravissimi. E queste misure consentono di accedere alla pensione con molto anticipo.

Perché si può andare in pensione a partire dai 56 anni con diverse variabili anche per invalidi non gravi. E adesso vedremo quali sono le misure che lo consentono.

Un invalido al 74% ha almeno tre misure che possono consentirgli di andare in pensione prima. Parliamo per esempio della pensione senza limiti di età di quota 41 per i lavoratori precoci. Basta avere il 74% di invalidità per rientrare in una delle categorie a cui la misura si rivolge. L’interessato, oltre ad essere riconosciuto invalido civile in misura non inferiore al 74%, deve anche avere maturato almeno 41 anni di contributi. Di questi però, 35 devono essere effettivi da lavoro e quindi al netto dei contributi figurativi da malattia e disoccupazione. Ma soprattutto, l’interessato deve avere almeno 12 mesi di versamenti prima di aver completato i 19 anni di età. Anche se l’anno di contribuzione da cui nasce lo status di precoce, è stato versato in discontinuità.

Pensioni per invalidi al 74%, a 63,5 anni di età si può, ma a 56 anni serve l’80% di invalidità pensionabile

Nel 2024 è salita di 5 mesi l’età utile all’Anticipo Pensionistico Sociale (APE social), ma resta il vantaggio che alcune categorie di contribuenti possono sfruttare.

E tra questi anche gli invalidi civili al 74% almeno. Chi è stato riconosciuto invalido civile in misura non inferiore al 74% infatti può godere di questa misura che permette di uscire già a partire dai 63 anni e 5 mesi di età con almeno 30 anni di contributi (solo per i lavori gravosi servono 36 anni di versamenti).

Per le donne invalide sempre al 74% invece, ci sarebbe anche l’opportunità di uscire dal lavoro con opzione donna. Le invalide civili al 74% senza figli avuti possono andare in pensione oggi se nel 2023 hanno completato i 61 anni ed i 35 anni di contributi. Se invece l’interessata ha avuto un solo figlio, può andare in pensione se nel 2023 ha completato 60 anni di età e 35 anni di contributi. In presenza di più figli invece, basta aver completato al 31 dicembre 2023 almeno 59 anni di età e 35 anni di versamenti.

L’invalidità se è specifica si può usare per un anticipo anche di 11 anni

A prescindere dai figli avuti dalla lavoratrice, e quindi senza i paletti di opzione donna, ecco che c’è chi può sfruttare un canale di uscita favorevolissimo. Parliamo di pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile. La misura si rivolge a chi ha una invalidità minima dell’80% ma non civile bensì pensionabile. Sono le commissioni mediche dell’INPS che devono stabilire se questa invalidità riconosciuta è specifica per il lavoro che svolge l’interessato. Perché se la riduzione della capacità lavorativa all’80% almeno produce la riduzione della capacità di svolgere il solito lavoro che svolge l’interessato, ecco allora che le donne possono uscire con 56 anni di età e gli uomini con 61 anni.

La carriera contributiva necessaria per avere accesso ad un anticipo così cospicuo è pari a 20 anni. Ripetiamo, non serve l’invalidità generica o civile che dir si voglia. Serve quella specifica. Una differenza fondamentale, anche perché ci possono essere lavoratori che hanno una invalidità specifica più alta come percentuale rispetto a quella civile.

Basti pensare a chi ha un disturbo agli occhi per esempio, che non gli consente di svolgere un lavoro in cui gli occhi sono fondamentali (orologiai per esempio). In questo caso per esempio, qualche grado in meno agli occhi può generare una invalidità civile bassa, dal momento che non tutte le attività lavorative prevedono “occhi di lince”. Ma per quanto riguarda i lavori dove la vista deve essere massimale, ecco che l’invalidità pensionabile può essere più elevata. A tal punto da dare diritto al vantaggio di uscire dal lavoro già a 56 anni per le donne o 61 anni per gli uomini.