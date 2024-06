L’Agenzia delle Entrate ha recentemente avvisato i cittadini riguardo una nuova campagna di phishing orchestrata tramite false e-mail. Queste comunicazioni fraudolenti mirano a estorcere pagamenti per imposte inesistenti, con un particolare focus su operazioni di trading online e criptovalute.

Le e-mail fraudolenti sembrano provenire da un indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate, ma sono caratterizzate da elementi sospetti. Tra questi, importi elevati casuali, prospetti di calcolo delle imposte e richieste di pagamento anticipato. Viene richiesto di versare gli importi in criptovaluta, specificamente in Tether (USDT), su un wallet indicato.

Le e-mail impongono una scadenza stringente per il pagamento, creando un senso di urgenza che mira a spingere la vittima ad agire rapidamente.

Oltre alle e-mail, lo schema fraudolento può includere comunicazioni telefoniche da numeri italiani o esteri (come quelli con prefisso +44) e documenti falsi. Questi documenti sono spesso dotati di loghi dell’Agenzia delle Entrate, prospetti di calcolo falsi, firme di funzionari di alto livello (anche di altre amministrazioni), e contengono errori grammaticali e di punteggiatura. Le comunicazioni minacciano spesso l’intervento di un ente preposto al recupero crediti o l’iscrizione al ruolo, aumentando la pressione sulla vittima.

E-mail truffa criprovalute, come difendersi

Per difendersi da queste truffe, l’Agenzia delle Entrate consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non interagire con le e-mail sospette. In particolare, si raccomanda di:

non cliccare su link presenti nelle e-mail

non scaricare, aprire o compilare eventuali allegati

non fornire credenziali di accesso, dati personali o coordinate bancarie durante telefonate legate a questo tipo di truffe

non ricontattare il mittente delle comunicazioni sospette

eliminare il messaggio.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea di non avere alcun legame con queste comunicazioni fraudolente. In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio, è consigliabile consultare la pagina “Focus sul phishing” sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, contattare direttamente i recapiti disponibili sul portale istituzionale www.

agenziaentrate.gov.it o rivolgersi all’Ufficio territorialmente competente.

I tentativi di truffa in ambito fiscale non provengono sono dall’Agenzie Entrate. Ad esempio, di recente sono stati segnalati anche tentativi di truffa dal Governo. I truffatori, dunque, alzano il tiro.

Come riconoscere la truffa

Riconoscere una email di phishing può essere complesso, ma ci sono alcuni segnali chiave che possono aiutare:

mittente sospetto: anche se l’indirizzo sembra ufficiale, controlla attentamente eventuali anomalie

richieste improvvise di pagamento: le richieste di pagamento immediate e non previste sono un forte indicatore di truffa

errori grammaticali: errori di grammatica e punteggiatura possono indicare una comunicazione non autentica

senso di urgenza: i truffatori spesso creano un senso di urgenza per indurre la vittima ad agire senza riflettere.

È sempre importante adottare alcune misure preventive, ossia:

verificare le informazioni: controllare sempre le informazioni tramite canali ufficiali

non condividere dati sensibili: mai fornire dati personali o bancari via email o telefono

utilizzare software di sicurezza: mantenere aggiornati antivirus e firewall

formazione e consapevolezza: essere informati sui metodi di phishing più comuni può aiutare a riconoscere e evitare le truffe.

