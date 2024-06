Da quest’anno debutta la compilazione semplificata per il 730 precompilato che già di suo presenta una struttura molto meno articolata rispetto al modello Redditi.

Grazie ad una procedura assistita il contribuente può confermare o meno i dati proposti dal Fisco. Infatti, una volta che le informazioni reddituali o di spesa sono confermate o modificate e successivamente validate, verranno riportate in via automatica nel 730. Senza che il contribuente debba intervenire modificando da se i quadri della dichiarazione dei redditi.

Detto ciò, in ipotesi di modifiche rispetto ai dati proposti dal Fisco su redditi e spese detraibili/deducibili, è lecito chiedersi se il contribuente possa conservare i vantaggi sui controlli di norma riservati a chi presenta il 730 precompilato in modalità ordinaria.

Ossia senza ricorrere alla compilazione assistita.

Proprio per dirimere ogni dubbio su tale aspetto l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una specifica FAQ in merito.

Conviene o no fare il 730 precompilato con la modalità assistita?

Prima di entrare nel merito della questione è utile riprendere i controlli che il Fisco può effettuare sul 730 precompilato. A monte bisogna distinguere sempre se la dichiarazione:

Ebbene, se il 730 precompilato 2024 viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

Se invece il contribuente si è rivolto ad un Caf o ad un professionista del Fisco,

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Inoltre, risponde sempre il contribuente della verifica dei requisiti soggettivi nel rispetto dei quali si ha diritto a determinate detrazioni o deduzioni. Così ad esempio,

potrà essere controllato che l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Ciò laddove nel 730 sono scaricati interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Quanto detto fin qui vale anche per il modello Redditi precompilato:

Fatta tale ricostruzione veniamo al capitolo compilazione semplificata.

A prevedere una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato è stata la riforma fiscale. In particolare il decreto delegato n° 1/2024, all’art.13.

Grazie alla compilazione semplificata, come riportato anche sul portale della precompilata:

i dati disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente sono descritti in maniera dettagliata e rappresentati in modo intuitivo e naturale, attraverso l’utilizzo di una terminologia colloquiale e di uso comune. Il contribuente può consultare le informazioni e i dati in possesso dell’Agenzia all’interno delle relative sezioni e sottosezioni sia per quanto riguarda lo stesso contribuente che per i familiari a carico, e successivamente confermarle, integrarle o modificarle tramite un percorso semplificato e guidato.