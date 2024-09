Su Forbes di recente è apparsa una speculazione relativa alla possibile cancellazione della serie Amazon, Gli Anelli del Potere, il prodotto vagamente ispirato alla saga letteraria di Tolkien raccontata nel Silmarillion e sfociata poi ne il Signore degli Anelli. Ma su cosa si basa questa speculazione? Essenzialmente su un motivo molto semplice, gli affari per Amazon non stanno andando proprio come si sperava e alla fine l’azienda potrebbe davvero decidere di tutto. Facciamo quindi il punto della situazione.

incassi buoni, ma che spesa enorme

Ogni stagione sta costando 500 milioni di dollari, un costo enorme anche per un colosso come Amazon, che quindi vuole naturalmente vedere dei risultati forti dalla sua piattaforma Prime Video.

Ebbene, il calo tra la premiere della prima e della seconda stagione è stato del 50%. È questo il dato che molti analisti stanno commentando di recente, considerando che solitamente il successo di una serie si misura proprio con la crescita di telespettatori stagione per stagione. In questo caso i pareri sono discordanti, c’è chi parla di un normale calo fisiologico. C’è invece chi ricorda come una serie di grande successo come Il Trono di Spade, sia invece stata un crescendo costante, con spettatori che aumentavano all’inizio di ogni nuova stagione.

Ad ogni buon conto, per quanto riguarda i costi effettivi ufficializzati, il costo totale della prima stagione è stato di 465 milioni di dollari, con ogni episodio che è costato in media 58 milioni di dollari. Questo importo include la produzione e i diritti d’autore, che da soli sono costati circa 250 milioni di dollari​. Per quanto riguarda la seconda stagione, non abbiamo ancora invece i costi ufficiali, ma sappiamo che Amazon ha messo a disposizione lo stesso budget. Il dato confortante è che per ora i primi 4 episodi (manca all’appello l’analisi del quinto) hanno registrato 40 milioni di spettatori nel mondo, quindi potenzialmente Amazon può superare le Visual dei suoi recenti successi The Boys (55 milioni) e Follout (65 milioni).

Gli Anelli del Potere, perché potrebbe essere cancellata?

Ciò detto, la spesa di circa 500 milioni di dollari a stagione sembra davvero impressionante e fa de Gli Anelli del Potere senza dubbio la serie tv più costosa nella storia della televisione. Insomma, ci si aspettano numeri impressionanti e soprattutto Amazon spera di aumentare il suo numero di abbonati Prime, cosa che al momento non sembra essere stata confermata. Insomma, parliamoci chiaro, Amazon è una azienda e ha poco interesse alla reale qualità artistica, ma mira semplicemente al fatturato. Ne è riprova ad esempio il fatto che abbia appunto puntato sul brand di Tolkien senza avere i diritti della storia da raccontare. La narrazione infatti è ambientata nella seconda era, ma si ispira alle appendici del Signore degli Anelli e riempie i buchi narrativi con trovate da fanfiction che non hanno assolutamente nulla a che vedere con il testo del Silmarillion. Insomma, per molti fans è una sorta di pezzotto dell’opera originale, più che una vera e propria trasposizione artistica.

E dire che anche per questi diritti striminziti, Amazon ha sborsato ben 250 milioni di dollari. I fan più oltranzisti puntano il dito contro la Tolkien Estate, la quale ha permesso questa operazione di marketing che con Tolkien ha poco a che fare. Ma qui si parla di economia e si cerca di capire quale sarà il destino della serie. Il contesto fornito però ci fa capire quanto il fatturato sia importante per Amazon, ma allo stesso tempo ci offre un altro spunto di riflessione. Subito dopo l’articolo di Forbes, i vertici di Prime Video hanno risposto con un grafico che mostrava appunto la terza posizione de Gli Anelli del Potere dietro a The Boys e Follout. Si vuole quindi smentire a tutti i costi la crisi, ma è evidente quindi che Amazon ci penserà 1000 volte prima di cancellare la serie, anche se i numeri dovessero andare malissimo.

Può probabile quindi un ridimensionamento del budget, che una cancellazione a tutto tondo. Anche perché sarebbe uno smacco davvero enorme interrompere un progetto che sembrava dover essere il fiore all’occhiello del proprio catalogo. Insomma, con Gli Anelli del Potere, Amazon ha fatto un investimento enorme e il successo della serie in questione va misurato anche in termini di valore di brand e di crescita dell’ecosistema Prime Video nel suo complesso, piuttosto che soltanto con i ricavi immediati.

Riassumendo…