Conti correnti a rischio con il nuovo virus SambaSpy, guardate che fa

SambaSpy è un pericoloso nuovo virus informatico di tipo RAT (Remote Access Trojan), recentemente scoperto dal Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky. A differenza di molti altri malware, SambaSpy si distingue per una peculiarità: prende di mira esclusivamente i PC configurati in lingua italiana. Questa strategia mirata, inusuale nel panorama delle minacce informatiche, lo rende un virus unico e particolarmente insidioso per gli utenti italiani.

Un attacco mirato e sofisticato

Ciò che rende SambaSpy particolarmente pericoloso è la sua sofisticazione.

Phishing tramite email: in uno dei casi analizzati, l’infezione inizia con una email di phishing che sembra provenire da una nota società immobiliare italiana. L’oggetto dell’email invita l’utente a visualizzare e scaricare una fattura tramite un link, che reindirizza a un servizio di fatturazione cloud legittimo, aumentando così la fiducia della vittima. Una volta convinto l’utente a scaricare il file, l’infezione ha inizio.

Server web compromessi: in un secondo caso, l’attacco avviene tramite un server web controllato dagli hacker. Questo server verifica la lingua impostata nel browser dell’utente; se la lingua è l’italiano, il server reindirizza la vittima a un file PDF ospitato su OneDrive. Anche in questo scenario, l’intero processo appare molto credibile agli occhi della vittima. Un aspetto curioso scoperto dai ricercatori di Kaspersky è che, nonostante SambaSpy prenda di mira esclusivamente gli utenti italiani, il suo codice sembra essere stato scritto da hacker brasiliani. Alcune annotazioni nel codice sono infatti in portoghese brasiliano, suggerendo che potrebbe trattarsi di un virus sviluppato su commissione da hacker stranieri per conto di criminali informatici italiani. Il nome stesso del malware, SambaSpy, sembra fare riferimento alla cultura brasiliana.

Nuovo virus, SambaSpy distrugge tutto

Invece di colpire il maggior numero possibile di computer, il nuovo virus si concentra sulla qualità dell’attacco, adottando una campagna di infezione più raffinata rispetto ad altri malware. I ricercatori di Kaspersky sottolineano come l’infezione disia attentamente pianificata e ben eseguita, riuscendo a passare inosservata attraverso metodi di ingegneria sociale. Il nuovo virus SambaSpy si diffonde attraverso due principali catene di infezione:

Essendo un Remote Access Trojan, SambaSpy consente agli hacker di controllare il computer infetto da remoto e di eseguire una vasta gamma di operazioni senza che l’utente ne sia consapevole.

Accedere e rubare file dal computer

Controllare la webcam per registrare video

Registrare le sequenze di tasti (keylogging)

Gestire il desktop da remoto

Rubare password salvate nei browser

Scaricare ed eseguire altri file sul PC

Installare codice dannoso che si attiva all’avvio del computer

Grazie a queste funzionalità, SambaSpy può facilmente sottrarre le password dei conti bancari online e consegnarle agli

hacker, che le utilizzano per effettuare bonifici fraudolenti su conti esteri.

Come difendersi dal nuovo virus SambaSpy

Questo nuovo virus è in grado di:

Il nuovo virus SambaSpy rappresenta una minaccia significativa, soprattutto a causa della sua campagna di diffusione ben pianificata. Tuttavia, i metodi per difendersi da questo tipo di attacco rimangono gli stessi che dovrebbero essere adottati contro qualsiasi malware. È fondamentale evitare di scaricare file o cliccare su link provenienti da fonti sospette o non verificate, anche quando sembrano provenire da mittenti legittimi. Ecco alcune dritte per difendersi:

Utilizzare un buon antivirus, aggiornato regolarmente per contrastare le minacce più recenti

Prestare attenzione alle email sospette e ai file scaricati

Verificare attentamente la legittimità delle fonti da cui si ricevono documenti o link

Essere prudenti nel navigare online e mantenere il proprio sistema protetto sono i primi passi verso una cyber sicurezza efficace, in grado di ridurre il rischio di infezioni da parte di virus come SambaSpy.

Riassumendo…