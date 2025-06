Se hai questi oggetti in macchina, può scattare una maxi multa

Molti automobilisti trasportano nella propria auto oggetti comuni senza sapere che alcuni di essi, in determinate condizioni, possono portare a una vera e propria maxi multa. Il Codice della Strada prevede infatti multe fino a 1.697 euro nel caso in cui gli oggetti a bordo pregiudichino la sicurezza del conducente o di altri utenti della strada. A volte basta una distrazione o una sistemazione sbagliata per trasformare un oggetto apparentemente innocuo in una violazione grave.

Multa, gli oggetti vietati o pericolosi in auto

Non è tanto la natura dell’oggetto a essere proibita, quanto la sua posizione, stabilità e la potenziale interferenza con la guida.

Alcuni esempi frequenti:

Bottiglie d’acqua o oggetti cilindrici lasciati liberi sul pavimento dell’abitacolo: in caso di frenata, possono rotolare e incastrarsi sotto i pedali, ostacolando l’uso di freno, frizione o acceleratore.

Profumatori appesi allo specchietto retrovisore: rappresentano un ostacolo alla visuale, anche minimo, ma sufficiente per compromettere la sicurezza. Il Codice della Strada impone che il parabrezza sia completamente libero da oggetti che limitino la visibilità.

Smartphone non correttamente fissato: un telefono appoggiato senza supporto può cadere durante la marcia, distraendo il conducente e spingendolo a movimenti pericolosi per recuperarlo.

Oggetti voluminosi sui sedili posteriori: se non fissati correttamente, in caso di frenata diventano veri e propri proiettili. Anche una semplice borsa o una scatola può ferire passeggeri o conducente.

Carichi sul portapacchi interno o esterno non saldamente ancorati: se l’oggetto si muove o cade, si rischiano multe e ritiro del mezzo, oltre a gravi conseguenze per gli altri automobilisti.

Cosa dice il Codice della Strada e quanto si rischia

Secondo l’articolo 164 del Codice della Strada, “il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione, da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà di manovra”.

È vietato inoltre caricare oggetti che possano ridurre l’efficacia dell’illuminazione o la leggibilità della targa.

Le sanzioni per il trasporto non corretto partono da 87 euro e arrivano a 344 euro, ma possono salire fino a 1.697 euro in caso di trasporti pericolosi o inadeguati su veicoli commerciali. In casi estremi, è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo.

Come evitare le multe e guidare in sicurezza

Per evitare sanzioni e soprattutto per garantire la sicurezza di tutti, è buona norma:

Sistemare sempre ogni oggetto nel bagagliaio o in appositi contenitori.

Fissare le borse, i pacchi o le scatole con cinture o reti fermacarico.

Non appendere oggetti allo specchietto retrovisore.

Usare supporti certificati per smartphone e navigatori, posizionandoli in modo da non ostacolare la visuale.

Controllare regolarmente che nessun oggetto possa muoversi durante la marcia.

Anche un comportamento apparentemente banale può avere conseguenze imprevedibili: un oggetto caduto sotto i pedali in autostrada può causare incidenti gravi, e la responsabilità è sempre del conducente. L’auto non è un magazzino, e ogni elemento trasportato deve essere posizionato con attenzione. Il Codice della Strada non lascia spazio a interpretazioni: qualsiasi oggetto che possa mettere a rischio la guida o la sicurezza stradale è passibile di sanzione.

Conviene quindi controllare con attenzione cosa si porta a bordo e come viene sistemato, per evitare multe e incidenti. Meglio perdere un minuto per ordinare il bagagliaio che pagare una maxi multa o causare un danno irreparabile.

I punti più importanti.