Scadenze Rottamazione-quater. Chi può rimandare la rata a luglio?

L’8ª rata della rottamazione-quater è in arrivo, ma non tutti i contribuenti dovranno mettere mano al portafoglio già a fine maggio.

Le regole di tolleranza fissate dalla legge e – soprattutto – la scelta dello strumento di pagamento possono spostare in avanti l’esborso effettivo, offrendo qualche giorno (o perfino qualche settimana) di ossigeno a chi ha bisogno di organizzare la liquidità senza perdere i benefici della definizione agevolata.

Di seguito facciamo il punto sul calendario ufficiale e sul “trucco” – del tutto legittimo – che permette di far slittare il vero addebito addirittura a luglio

Le scadenze della rottamazione-quater

Entro sabato 31 maggio 2025 va versata l’8ª rata prevista dall’art.

1, commi 231-255, L. 197/2022.

Poiché la data cade di sabato ed è seguito dal 2 giugno (festa nazionale), il termine “automatico” slitta a martedì 3 giugno; a questo si sommano i cinque giorni di tolleranza previsti dall’art. 3-bis del Dl 119/2018, per cui il pagamento è ritenuto tempestivo fino a lunedì 9 giugno 2025.

Per i contribuenti residenti nei territori alluvionati (Emilia-Romagna, Marche, Toscana) la stessa scadenze riguarda la 7ª rata, perché l’intero piano è posticipato di tre mesi.

Dopo l’8ª scadenza, il piano “ordinario” prosegue così:

31 luglio 2025 (9ª rata) – con tolleranza fino al 5 agosto (da confermare);

(9ª rata) – con tolleranza fino al 5 agosto (da confermare); 30 novembre 2025 (10ª rata) – posticipo al 1° dicembre e tolleranza fino all’8 dicembre (da confermare);

(10ª rata) – posticipo al 1° dicembre e tolleranza fino all’8 dicembre (da confermare); poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno fino a esaurimento delle 18 rate complessive.

Chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024 poteva presentare istanza di riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile 2025 e ricevendo un nuovo piano di pagamento (saldo unico 31 luglio oppure massimo dieci rate fra 2025 e 2027).

Cosa succede se si paga dopo il 9 giugno?

Il pagamento oltre il termine di tolleranza comporta la perdita della definizione agevolata: il debito originario si riattiva per intero con sanzioni e interessi.

I versamenti fatti in ritardo saranno considerati semplici acconti.

Scadenze Rottamazione-quater. Chi può rimandare la rata a luglio?

Le rate della rottamazione-quater possono essere versate:

in banca (anche con addebito diretto SDD);

tramite ATM abilitati Cbill;

con internet banking e pagoPA;

presso Poste Italiane, tabaccai aderenti a Banca 5, punti Sisal e Lottomatica;

online sul portale Agenzia Entrate-Riscossione o con l’app Equiclick;

agli sportelli AdER su appuntamento.

Pagare con carta di credito significa spostare l’addebito a luglio

Chi sceglie la carta di credito può sfruttare una duplice leva:

Termine di tolleranza – effettuando il pagamento il 9 giugno (ultimo giorno utile), l’operazione risulta comunque puntuale.

– effettuando il pagamento il 9 giugno (ultimo giorno utile), l’operazione risulta comunque puntuale. Ciclo di rendicontazione – molte banche contabilizzano le spese dell’ultima settimana del mese n sul saldo del mese successivo (n + 1).

In pratica, il movimento del 9 giugno rientra fra le transazioni di giugno, ma il prelievo effettivo dal conto corrente avviene a luglio. Alla data prevista dal contratto con la banca (5, 10 o 15 del mese, a seconda dell’emittente).

Di conseguenza il contribuente che paga il 9 giugno con carta vede: regolarità fiscale tutelata (il bollettino è lavorato in tempo e comunicato ad AdER); uscita di cassa differita di circa 30-35 giorni, senza interessi né sanzioni aggiuntive.

Molti operatori consentono inoltre di trasformare l’operazione in pagamento rateale da 3 a 10 mesi: un’opzione utile per importi elevati, fermo restando che eventuali commissioni bancarie restano a carico del titolare della carta.

Attenzione: la registrazione su carta non vale come “rimborso” della rata; se la banca posticipa l’addebito oltre luglio, il contribuente resta comunque in regola perché ciò che conta è la data operazione certificata dal circuito di pagamento, non il momento in cui la somma esce dal conto.

Riassumendo.