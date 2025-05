Bollette acqua, cos’è questa storia degli aumenti in arrivo?

L’acqua, risorsa essenziale e diritto universale, rischia di diventare sempre più cara per le famiglie italiane. Nelle prossime settimane, infatti, molti utenti potrebbero trovarsi a fare i conti con aumenti delle bollette acqua, in un contesto economico già gravato da rincari energetici e inflazione. Ma da cosa dipendono questi aumenti? Quali territori saranno più colpiti? E ci sono margini di intervento per fermare o contenere questi rincari?

Bollette acqua, chi decide gli aumenti e perché si paga di più

La gestione delle tariffe dell’acqua è in capo all’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ogni anno, l’ente aggiorna le condizioni economiche in base a una serie di parametri: investimenti delle aziende, costi di gestione, inflazione e piani di sviluppo del servizio.

Nel 2025, diversi gestori hanno presentato richieste di revisione tariffaria, sostenendo di dover affrontare maggiori costi legati alla manutenzione delle reti, alla digitalizzazione dei sistemi e alla necessità di adeguarsi agli standard ambientali europei. Inoltre, le prolungate siccità e la crisi climatica stanno imponendo un maggiore sforzo nella gestione efficiente della risorsa.

Il risultato? Un possibile aumento medio del 4% nelle bollette idriche, con punte che in alcuni territori potrebbero arrivare al 10%. Si tratta di una stima preliminare, ma che preoccupa famiglie e associazioni dei consumatori. Non tutte le regioni saranno colpite allo stesso modo. Il sistema idrico italiano, infatti, è estremamente frammentato: oltre 200 gestori operano su base provinciale o locale, ciascuno con condizioni diverse. Alcuni hanno già aggiornato le tariffe, altri attendono l’approvazione dei nuovi piani da parte di ARERA. Tra le aree dove si prevedono gli aumenti più consistenti, si segnalano:

alcune province del Nord Italia, dove sono in corso grandi opere di ammodernamento degli acquedotti;

regioni del Centro come Toscana e Lazio, interessate da investimenti su fognature e depuratori;

zone del Sud in cui si tenta di ridurre le perdite di rete, che superano ancora il 40%.

Va ricordato che il livello di dispersione idrica resta uno dei problemi principali del nostro Paese: milioni di metri cubi di acqua si perdono ogni anno prima ancora di arrivare ai rubinetti. Rimediare a queste inefficienze comporta costi ingenti, che spesso vengono trasferiti sugli utenti finali.

Bollette acqua, chi rischia di pagare di più

Gli aumenti interesseranno la quota variabile della bolletta, legata ai consumi, ma anche la quota fissa, che copre i costi del servizio. A essere penalizzate saranno soprattutto le famiglie numerose e quelle che risiedono in case con più utenze, dove il consumo è naturalmente più alto. C’è poi il tema della diseguaglianza territoriale. In alcune aree il servizio è di qualità elevata e i costi sono giustificati da standard efficienti. In altre zone, invece, si continua a pagare caro per un servizio spesso inadeguato, con interruzioni, pressioni basse e depurazione assente o parziale.

Le associazioni dei consumatori denunciano il rischio di uno squilibrio tra prezzo e qualità. Chiedono maggiore trasparenza da parte dei gestori e l’intervento delle istituzioni per tutelare le fasce più deboli.

Per attenuare l’impatto degli aumenti, è previsto un bonus sociale idrico riservato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Ne hanno diritto coloro che presentano un ISEE fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli.

Il bonus prevede uno sconto sulla parte variabile della bolletta ed è riconosciuto automaticamente a chi riceve già altri bonus per luce e gas. Tuttavia, la misura resta poco conosciuta e molti aventi diritto non la ricevono, spesso per mancanza di informazioni o ritardi nella registrazione dei dati ISEE. Alcuni Comuni offrono ulteriori agevolazioni locali, ma il quadro è frammentato e manca un coordinamento nazionale efficace.

Cosa possono fare i cittadini

Davanti al rischio di bollette acqua più salate, è importante adottare strategie di risparmio e consapevolezza. Tra i consigli utili:

verificare il proprio consumo medio e controllare se ci sono perdite o consumi anomali;

installare riduttori di flusso e dispositivi di risparmio idrico nei rubinetti;

raccogliere l’acqua piovana per usi non potabili;

evitare sprechi, soprattutto in bagno e cucina.

Inoltre, è bene monitorare il sito del proprio gestore per eventuali comunicazioni su modifiche tariffarie e per accedere a eventuali sconti o programmi di efficienza. Infine, le associazioni dei consumatori invitano i cittadini a segnalare abusi, disservizi o aumenti anomali, rivolgendosi agli sportelli territoriali o compilando reclami ufficiali presso ARERA.

