In questo articolo cercheremo di capire come risparmiare sui videogiochi comprandoli online su Amazon, e utilizzando strumenti per scansionare al meglio lo store online più famoso del mondo. I videogiochi sono un hobby spesso costoso e se segui le uscite annuali tripla A ogni 12 mesi devi sborsare diverse centinaia di euro. Se a questa situazione, che di per sé non è rosea, si aggiunge l’aumento del prezzo dei videogiochi sia di Sony che di Microsoft, è facile perdere il sorriso e vedersi alleggerire rapidamente il portafogli.

Risparmiare sui videogiochi: Amazon è il posto giusto per acquistare

I videogame una volta costavano parecchie migliaia di lire, che poi sono diventati cinquanta euro e oggi sono tornate ad essere quasi. In questo contesto, se vuoi continuare a coltivare la tua passione e non vuoi rinunciare a molto, devi unire due elementi: lasciare da parte l’hype e imparare a usare internet a tuo vantaggio.

Lo strumento chiave per risparmiare in modo sistematico sui videogiochi è senza dubbio Amazon. Il popolare negozio online creato da Jeff Bezos vende molti videogiochi fisici e a volte ha versioni limitate esclusive degli stessi titoli dedicate agli appassionati. I prezzi non sono distanti da quelli dei negozi classici, nonostante il maggior margine operativo dovuto ai minori costi di gestione. La piattaforma dà il meglio di sé nei periodi in cui gli sconti aggressivi sono all’ordine del giorno: venerdì nero, lunedì cibernetico, settimana tecnica E di nuovo a scuola questi sono periodi in cui i prezzi tendono a scendere.

Ci sono anche sconti che vengono fatti in relazione a niente in particolare, con prezzi molto interessanti. Dal momento che non è realistico pensare di scansionare Amazon giorno per giorno alla ricerca dei migliori sconti, la cosa da fare in questi casi è dotarsi dello strumento giusto. Qual è lo strumento giusto nella nostra situazione? Entriamo ora nella sfera dei tracker di prezzo.

Nel nostro caso specifico parleremo di Tieni un e lo faremo per un motivo specifico: perché è facile da integrare in qualsiasi browser e perché è altrettanto versatile.

Con il termine tracciatore di prezzi indica un particolare tipo di strumento informatico che riesce a monitorare il prezzo di un asset nel tempo, rappresentandone le fluttuazioni attraverso un grafico. Ci sono tracker dei prezzi per qualsiasi cosa e non fa eccezione Amazon con la differenza che ci sono diverse offerte gratuite che si sostengono attraverso donazioni e marketing di affiliazione. Keepa è in parte sito Web, in parte applicazione, in parte estensione per i browser più diffusi. Attualmente è utilizzato per monitorare oltre 3 miliardi e mezzo di prodotti ed è uno degli strumenti più popolari là fuori. Keepa è disponibile per Firefox, Edge, Chrome, Opera E Safari oltre ad essere compatibile con i browser con motore Cromo. Se hai un telefono cellulare, la selezione si restringe un po’: l’estensione è disponibile solo per Firefox E solo su Android.

Le notifiche personalizzate per acchiappare gli sconti al volo

Come funziona Keepa è estremamente semplice: inserisci il Pagina del prodotto Amazon scorri sotto la descrizione del prodotto e trova una nuova parte della schermata, dedicata al funzionamento dell’estensione. Questa sezione è un riquadro suddiviso tra storico prezzi, dati, impostazioni e tracciabilità del prodotto. Lo storico dei prezzi è un grafico cartesiano che indica le fluttuazioni degli stessi in un intervallo temporale definito dall’utente tramite i vari pulsanti in basso a destra. Ogni riga indica un diverso tipo di prezzo, mostrando esattamente massimi, minimi e mediane per i prodotti venduti da Amazon, da venditori terzi o venduto usato Nel Programma di magazzino.

Quello che interessa a chi vuole salvare, oltre alla cronologia, è il pannello traccia questo prodotto presenza nella parte superiore sinistra del keepabox.

In questo caso è possibile monitorare 4 parametri: il prezzo finale fatto venduto e spedito da Amazon, prezzo del nuovo da un venditore terzo/Amazon, il prezzo di usato da un venditore di terze parti o Amazon e il prezzo buybox cioè il prezzo dell’offerta più competitiva.

Cliccando su ogni casella si apre il corrispondente menù a tendina contenente i prezzi legati agli sconti più comuni fino a quel momento verificatisi; in alternativa puoi digitare manualmente il prezzo che ti interessa, definisci il periodo di monitoraggio e fai clic sul pulsante INIZIA IL TRACCIAMENTO. Ora arriva la parte divertente: puoi definire i tuoi metodi di notifica preferiti tra Email, Telegram Messenger, Keepa App per Smartphone, Feed RSS e Notifiche Web Push compatibile su tutti i browser.

Quando acquistare per risparmiare sui videogiochi: il momento perfetto per agire

I prezzi dei videogiochi seguono andamenti e tempi abbastanza prevedibili. I primi cali di prezzo possono verificarsi tra le prime settimane dopo il rilascio e l’anno successivo a seconda della combinazione di diversi fattori. Un titolo che inizialmente vende poco tende ad andare in vendita più velocemente nel tentativo di aumentare il numero di copie vendute, incoraggiando le vendite complessive e migliorando la sua posizione all’interno del mercato.

Il discorso si specchia e si ribalta nel caso opposto: quando un videogioco vende molto e ha acquisito lo status di culto poi le aziende tendono a non abbassare i prezzi per cercare di massimizzare i ricavi. Videogiochi come Grand Theft Auto V o The Legend of Zelda: Respiro selvaggio ancora oggi vengono venduti a cifre considerevoli nonostante la loro età proprio per il loro status videogiochi immortali.

La decisione finale in merito alle riduzioni di prezzo viene sempre presa dall’editore in base alla risposta del pubblico al gioco. Se il pubblico mostra che sta perdendo interesse, si lamenta del titolo o semplicemente non lo acquista, abbassare la barriera all’ingresso attraverso riduzioni di prezzo è una possibile soluzione.

Veniamo alla domanda da migliaia di euro: quanto ha senso aspettare prima di acquistare un videogioco? Basta armarsi di foglio excel, wikipedia e Amazon per capire che intorno al primo anno di vita arriva il primo vero taglio del prezzo che diventa ancora più corposo intorno al secondo anno di vita.

Le percentuali vengono decise di volta in volta dagli editori in base agli obiettivi che vogliono raggiungere; storicamente ci sono editori che tagliano molto i prezzi (vedi ubisoft), editore che tagliano i prezzi in media (vedi Sony o Square Enix) e gli editori che, invece, scontano molto poco i videogiochi (vedi nintendo). L’unico esempio dirompente in questo panorama è dato da Microsoft che con l’introduzione di Passaggio di gioco (scopri come risparmiare sull’abbonamento!) ha cambiato il mercato ei suoi prezzi.

Riassumendo…

una serie di consigli per risparmiare acquistando videogiochi online;

con Amazon esistono tante occasioni, come le offerte del momento;

inoltre nell’articolo vengono elencati i consigli per ottenere il risparmio più alto.