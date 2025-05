OPS di Unicredit su Banco BPM a rischio, è scontro tra gli istituti e Orcel teme la debacle

Al termine della giornata di ieri le adesioni all’Offerta Pubblica di Acquisto (OPS) lanciata da Unicredit sul 100% del capitale di Banco BPM avevano riguardato appena 261.830 azioni, pari allo 0,01728% del totale. Nulla, considerato che il primo giorno utile per esercitare il diritto è stato il 28 aprile scorso. E ieri è arrivata la notizia che Andrea Orcel, CEO di Unicredit, ha chiesto alla Consob di sospendere l’operazione per via della novità rappresentata dalle condizioni poste dal governo con il “golden power”.

Scontro per sospensione OPS su Banco

L’authority può per legge sospendere l’OPS su Banco BPM per 30 giorni. Tuttavia, questo accade assai raramente, per non dire quasi mai.

E Giuseppe Castagna, CEO di Piazza Meda, si mostra contrario a tale richiesta. A suo parere non si ravvisano le condizioni necessarie per avanzare una simile richiesta. Sappiamo che egli si è espresso contro l’operazione e dalla sua ha il governo, perlomeno la Lega e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Adesioni bassissime

Qual è il punto? Orcel vorrebbe sospendere l’OPS su Banco per avere il tempo necessario per trattare con il governo l’ammorbidimento delle condizioni. Queste prevedono tra l’altro l’uscita dal mercato russo entro un lasso di tempo breve, il mantenimento dei livelli occupazionali e dei prestiti, nonché del portafoglio dei BTp. Di fatto, verrebbe meno l’autonomia gestionale e decisionale di Piazza Gae Aulenti e i benefici dell’integrazione rischierebbero di svanire.

Ad oggi Unicredit non sembra intenta a rimuovere la condizione apposta perché l’OPS su Banco abbia efficacia, cioè che le adesioni arrivino almeno ai due terzi del capitale. Probabile che entro il termine del 23 giugno, prorogabile al 30 giugno, la soglia minima sarà abbassata al 50% più un’azione.

Tuttavia, di questo passo le adesioni risulteranno lontanissime da tale percentuale. Ricordiamo che tra i principali azionisti di Banco troviamo Credit Agricole (19,804%), Davide Leone and Partners (5,324%) e Norges Bank (2,997%).

Vacilla anche fronte tedesco

Orcel sta trovando grosse difficoltà anche in Germania, dove il nuovo governo del cancelliere Friedrich Merz non si mostra favorevole alla sua scalata di Commerzbank. Nell’incontro di sabato scorso a Roma con la premier Giorgia Meloni, egli ha espresso la convinzione che Unicredit non dovrebbe salire sopra l’attuale quota a ridosso del 30% del capitale. Ma il super banchiere non può permettersi di perdere su entrambi i fronti. Sarebbe un grosso danno per la sua immagine, nonché per la fiducia del mercato verso la stessa Unicredit.

Ecco perché con il governo dovrà arrivare a un accordo. C’è l’ipotesi di fare ricorso al Tar contro il decreto sul “golden power”, ma lo scontro con Palazzo Chigi non sarebbe affatto un buon passo. Il suo aiuto gli servirebbe anche per trattare con Berlino. L’OPS su Banco è stata lanciata nell’autunno scorso dopo che il governo aveva orchestrato a fatica la nascita di un terzo polo bancario con l’ingresso di Piazza Meda nel capitale di Monte Paschi.

Oltre tutto, minaccia il radicamento sul territorio di una banca considerata vicina alla Lega, in quanto attiva in quel Nord ricco di piccole e medie imprese.

OPS su Banco in forse, azioni meno appetibili

Il mercato ha finora bocciato l’OPS su Banco, tanto da prezzarla a sconto rispetto alle quotazioni di borsa. Non è più così. Ai prezzi attuali, le adesioni incorporerebbero un premio dello 0,65%. Minimo per quanto sia, non è più lo sconto delle settimane scorse. Ciò implica che l’operazione sia paradossalmente diventata più probabile o riflette il minore appeal speculativo delle azioni Banco BPM? L’ipotesi più razionale sarebbe la seconda. Unicredit continua ad apprezzarsi in borsa tra ottimi risultati trimestrali e minori costi attesi per lo svanire delle due scalate in corso. Viceversa per la banca di Castagna, di 32 centesimi di euro sotto i massimi del 12 maggio.

[email protected]