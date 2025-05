Pensione 2025, ecco l’Obis/M: il certificato INPS che ogni pensionato deve controllare

Il sistema previdenziale italiano, ogni anno, prevede l’aggiornamento di un documento fondamentale per milioni di pensionati: l’Obis/M. Questo certificato rappresenta una sintesi dettagliata del trattamento pensionistico individuale e fornisce informazioni fondamentali per comprendere l’entità della pensione percepita, le eventuali variazioni intervenute e le voci che concorrono alla determinazione dell’importo finale.

Cos’è l’Obis/M per la pensione 2025 e a cosa serve

L’Obis/M è un documento redatto e aggiornato annualmente dall’INPS che riepiloga in modo strutturato i principali dati relativi alla pensione. Si tratta di uno strumento trasparente e utile, pensato per permettere ai titolari di pensione di avere piena consapevolezza delle somme erogate e delle trattenute applicate.

Il certificato contiene numerose voci esplicative che illustrano come si compone l’importo mensile e, se prevista, anche la tredicesima mensilità. È un documento che favorisce il controllo e la comprensione della situazione previdenziale, rendendo accessibili anche gli aspetti più tecnici della gestione pensionistica.

Le informazioni contenute nel certificato

L’Obis/M (disponibile anche per il 2025) non è semplicemente un riepilogo numerico. Al suo interno, infatti, vengono dettagliate diverse componenti che permettono di verificare la correttezza dei pagamenti e delle trattenute. Tra gli elementi principali figurano:

Importo lordo e netto della pensione: viene indicata la cifra complessiva lorda spettante e quella effettivamente versata, al netto delle ritenute.

Ritenute fiscali: si specificano le imposte applicate sulla pensione, come IRPEF e eventuali addizionali regionali e comunali.

Adeguamento annuale (perequazione automatica): viene indicata la rivalutazione applicata in base all’inflazione, che incide sull’ammontare mensile della pensione.

Maggiorazioni sociali: sono evidenziate eventuali integrazioni attribuite a chi rientra in specifici parametri reddituali e anagrafici.

Arretrati: se presenti, sono riportati gli importi corrisposti a titolo di conguaglio o riconoscimento retroattivo.

Quote sindacali: qualora il pensionato abbia aderito a un’organizzazione sindacale, sono elencate anche le eventuali trattenute sindacali.

Tutti questi dati sono aggiornati in base alle ultime disposizioni normative e tengono conto di eventuali modifiche intervenute nel corso dell’anno precedente.

Chi non riceve l’Obis/M

È importante sottolineare che non tutti i beneficiari di prestazioni da parte dell’INPS ricevono il certificato Obis/M. In particolare, il documento non viene rilasciato per quelle misure che non rientrano nella categoria dei trattamenti pensionistici veri e propri. Tra questi rientrano, ad esempio, l’APE sociale e l’isopensione.

Tali strumenti, pur essendo erogati dall’ente previdenziale, non sono soggetti a rivalutazione automatica annuale e mantengono un importo fisso per tutta la durata dell’erogazione. Di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Obis/M 2025.

Come ottenere il certificato di pensione

Il processo per scaricare l’Obis/M 2025 è stato pensato per essere semplice e accessibile, anche per chi ha poca dimestichezza con le tecnologie digitali. Di seguito, la procedura da seguire:

Accesso al portale INPS: è necessario entrare nel sito ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (www.inps.it) utilizzando uno dei sistemi di autenticazione digitale previsti: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Entrare nel Fascicolo previdenziale del cittadino: una volta effettuato l’accesso, si deve navigare nel proprio profilo per raggiungere la sezione dedicata alla propria posizione previdenziale.

Navigazione alla sezione “Modelli”: all’interno del fascicolo, è presente la sezione “Modelli”, da cui è possibile accedere a diversi documenti legati alla propria pensione.

Selezionare il documento “Certificato di pensione – Obis/M”: da qui si può individuare e aprire il certificato specifico per l’anno 2025.

Download del file: il documento è scaricabile in formato PDF e può essere salvato o stampato per eventuali necessità di consultazione o utilizzo.

L’importanza dell’Obis/M 2025 per una corretta pianificazione

Disporre del certificato Obis/M 2025 è essenziale non solo per il controllo dei dati pensionistici, ma anche per la pianificazione finanziaria personale. Conoscere l’importo esatto della pensione e le sue variazioni annuali consente di gestire meglio il proprio bilancio familiare, valutare eventuali agevolazioni fiscali accessibili, oppure prendere decisioni più consapevoli in caso di richieste di prestazioni integrative o assistenziali.

Inoltre, è uno strumento utile anche in sede di dichiarazione dei redditi, poiché consente di avere già disponibili tutti i dati fiscali necessari senza dover attendere ulteriori documenti.

Riassumendo