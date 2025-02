Domanda APE sociale 2025: modalità, scadenze e tempi di risposta dall’INPS

L’Inps ha recentemente comunicato, attraverso la circolare n. 502, l’apertura delle richieste per l’Ape Sociale 2025. Questa misura di sostegno economico è destinata a specifiche categorie di lavoratori che si trovano in situazioni di disagio e che hanno raggiunto una determinata soglia contributiva.

Coloro che soddisfano i requisiti possono inoltrare la domanda attraverso il portale online dell’Inps o rivolgendosi ai patronati per ricevere assistenza nella compilazione.

Cos’è l’Ape Sociale e chi può accedervi

L’Anticipo pensionistico sociale, noto come Ape Sociale, rappresenta un’indennità temporanea erogata fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge. Questo strumento non equivale a una pensione anticipata, ma ha la funzione di supporto economico per coloro che, pur non avendo ancora diritto alla pensione di vecchiaia, si trovano in condizioni di difficoltà lavorativa.

Con la legge di Bilancio 2025, l’agevolazione è stata confermata anche per quest’anno e fino al 2028, permettendo ai lavoratori che rientrano nei criteri stabiliti di presentare la richiesta per l’ottenimento del beneficio. La domanda ape sociale si rivolge in particolare a coloro che svolgono lavori gravosi, assistono familiari disabili o sono disoccupati di lunga durata.

Procedura per la presentazione della domanda

L’INPS qualche giorno fa ha dato il via alle domande per la pensione anticipata nel 2025, inclusa Ape sociale. Per poter accedere all’Ape Sociale è necessario seguire un iter di verifica preliminare che attesti il diritto all’indennità. Il primo passo fondamentale è ottenere la certificazione dall’Inps, che accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

I lavoratori interessati possono presentare la domanda attraverso diverse modalità:

Accesso online: collegandosi al sito dell’Inps e autenticandosi con credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Successivamente, si dovrà selezionare l’opzione “Verifica delle condizioni di accesso all’Ape Sociale” e completare la procedura guidata.

Patronati: chi preferisce un supporto nella compilazione e nell’inoltro della richiesta può rivolgersi ai centri di assistenza, che offrono il servizio gratuitamente.

Contact Center Inps: è possibile ottenere informazioni e chiarimenti telefonando al numero verde 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare.

Domanda Ape sociale 2025: scadenze e tempi di risposta dell’Inps

Per accedere all’Ape Sociale, la domanda di verifica delle condizioni deve essere presentata entro specifiche finestre temporali stabilite dall’Inps.

Le scadenze per la richiesta di certificazione dei requisiti per il 2025 sono le seguenti:

31 marzo 2025 : per le richieste inviate entro questa data, l’Inps fornirà una risposta entro il 30 giugno 2025 ;

: per le richieste inviate entro questa data, l’Inps fornirà una ; 15 luglio 2025 : per le domande inoltrate entro metà luglio, l’esito verrà comunicato entro il 15 ottobre 2025 ;

: per le domande inoltrate entro metà luglio, l’esito verrà comunicato ; 30 novembre 2025: questa è l’ultima finestra utile per presentare la richiesta, ma la concessione del beneficio sarà subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie residue. In questo caso, la risposta arriverà entro il 31 dicembre 2025.

Riassumendo