Pensione anticipata, l’INPS avvia le domande per il 2025

L’INPS ha ufficialmente comunicato, tramite il Messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025, l’apertura delle domande telematiche per diverse forme di pensione anticipata. Si tratta, nello specifico, di Opzione Donna, della pensione anticipata flessibile conosciuta come Quota 103, e della certificazione per l’APE Sociale.

Un aggiornamento necessario per via di alcune novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha ridefinito alcuni requisiti per accedere al pensionamento anticipato, confermando e aggiornando gli strumenti di flessibilità per il triennio 2025-2027.

Coloro che intendono usufruire di queste misure previdenziali devono presentare la propria richiesta attraverso una delle modalità indicate dall’INPS, scegliendo il canale più adatto alle proprie esigenze.

Pensione anticipata 2025: le conferme

L’Opzione Donna, strumento che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipatamente a condizioni agevolate, è stata rinnovata anche per il 2025. Questo meccanismo permette alle donne di ottenere il trattamento pensionistico prima dell’età ordinaria, accettando però il calcolo dell’assegno secondo il sistema contributivo, che spesso comporta una riduzione dell’importo rispetto alla pensione ordinaria.

Un’altra misura confermata per il 2025 è Quota 103, che rappresenta un’opzione di pensionamento flessibile per chi ha maturato un determinato requisito contributivo e anagrafico. Servono 62 anni di età e 41 anni di contributi. Confermato anche il bonus Maroni per chi decide di non andare in pensione con questa formula anticipata.

L’Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale) è un altro strumento di flessibilità per i lavoratori in condizioni di disagio o in determinati settori considerati gravosi. Si tratta di un sostegno economico per chi si trova in difficoltà lavorativa e ha raggiunto un requisito contributivo sufficiente, ma non ancora l’età per la pensione di vecchiaia.

Per poter beneficiare di questa misura, è necessario ottenere una certificazione da parte dell’INPS, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Come Inoltrare la domanda per la pensione anticipate

L’INPS ha predisposto tre diverse modalità per consentire agli interessati di presentare la richiesta di pensione anticipata o di certificazione per l’APE Sociale.

Domanda online sul portale INPS

Il metodo più rapido e diretto per presentare la richiesta è tramite il portale ufficiale dell’INPS. Per accedere al servizio è necessario disporre di credenziali digitali valide, tra cui:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

eIDAS (Electronic Identification and Trust Services, per chi risiede in Paesi UE).

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’INPS (www.inps.it), è possibile seguire il percorso:

“Pensione e Previdenza” → “Domanda di pensione” → “Aree tematiche” → “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” → “Accedi all’area tematica” → “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”.

Questo metodo consente di gestire la richiesta in modo autonomo, verificando lo stato della domanda in qualsiasi momento direttamente dal portale.

Assistenza dei patronati

Per coloro che necessitano di supporto nella compilazione e nell’invio della richiesta, è possibile rivolgersi ai Patronati, che offrono assistenza gratuita nella gestione della domanda di pensionamento.

I Patronati sono enti autorizzati che operano per conto dei cittadini nell’interazione con la pubblica amministrazione, garantendo un servizio di consulenza qualificata. Affidarsi a un patronato può essere utile soprattutto per chi ha dubbi sulle condizioni di accesso alle diverse misure di pensionamento anticipato.

Domanda pensione anticipata telefonica

Un’ulteriore alternativa per presentare la domanda è il Contact Center INPS, disponibile attraverso due numeri di telefono:

803164, numero gratuito per chi chiama da rete fissa

06164164, numero a pagamento per chiamate da dispositivi mobili.

Tramite il servizio telefonico, è finalmente possibile ottenere informazioni sulle procedure e farsi assistere nella presentazione della domanda, evitando la necessità di recarsi fisicamente presso una sede INPS.

