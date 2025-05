Pensioni giugno 2025: il calendario per il ritiro alle Poste, lettera per lettera

Con l’avvicinarsi del nuovo mese, arrivano importanti aggiornamenti per i pensionati italiani. A partire dal 20 maggio, è possibile accedere al dettaglio del cedolino relativo alle pensioni di giugno 2025, grazie alla pubblicazione da parte dell’INPS. L’accesso anticipato a questa documentazione permette di conoscere con precisione l’importo spettante prima dell’effettiva erogazione del trattamento pensionistico.

Ma il mese di giugno non si presenta come un periodo del tutto ordinario. La combinazione di due festività a inizio mese modificherà infatti il consueto calendario dei versamenti. Di seguito, tutte le informazioni utili per comprendere modalità, date e strumenti per il ritiro della pensione.

Cedolino pensioni giugno 2025: disponibile dal 20 maggio

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso disponibile, a partire dal 20 maggio, il cedolino digitale della mensilità pensioni di giugno 2025. Il documento contabile può essere visualizzato tramite il portale web dell’INPS o, in alternativa, mediante l’app ufficiale INPS Mobile. Questo strumento consente non solo la consultazione ma anche il download in formato PDF, con la possibilità di procedere alla stampa cartacea per chi ne avesse necessità.

Il cedolino contiene tutti i dettagli del trattamento pensionistico del mese, inclusi eventuali conguagli fiscali, trattenute e ricalcoli. Una risorsa utile per ottenere una panoramica chiara del proprio assegno mensile, in anticipo rispetto alla data di accredito.

Come accedere al cedolino INPS

Per consultare il cedolino pensione, è necessario autenticarsi sul sito dell’INPS utilizzando una delle credenziali digitali abilitate. Le modalità di accesso previste includono:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, il pensionato può navigare fino alla sezione dedicata al proprio profilo e visualizzare il cedolino pensionistico più recente.

Chi si trova in difficoltà con l’uso degli strumenti digitali può affidarsi con fiducia ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o ai patronati, che offrono gratuitamente supporto tecnico per la consultazione e la stampa dei documenti.

Pagamento pensioni giugno 2025: slittamento a causa delle festività

Il mese di giugno porterà con sé un lieve ritardo nell’erogazione delle pensioni. A determinare questo slittamento è la coincidenza di due date festive nei primi giorni del mese: il 1° giugno, che cade di domenica, e il 2 giugno, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana.

Per effetto di queste festività, l’effettiva erogazione delle pensioni – sia tramite accredito che con ritiro in contanti – avrà inizio da lunedì 3 giugno 2025.

Accredito bancario e ritiro in contanti: le date da segnare

Per chi riceve la pensione giugno 2025 direttamente sul proprio conto corrente, libretto postale o carta prepagata con IBAN, l’importo sarà disponibile a partire dal 3 giugno. Lo stesso vale per gli accrediti domiciliati.

I pensionati che, invece, ritirano la somma in contanti presso gli uffici postali sono chiamati (anche se non obbligatoriamente) a seguire un calendario scaglionato basato sull’iniziale del proprio cognome. Questa modalità, introdotta per favorire una gestione ordinata del flusso di utenti e ridurre tempi di attesa, prevede il seguente ordine:

A – B: martedì 3 giugno

C – D: mercoledì 4 giugno

E – K: giovedì 5 giugno

L – O: venerdì 6 giugno

P – R: sabato 7 giugno (solo turno mattutino)

S – Z: lunedì 9 giugno.

Si consiglia a chi deve recarsi agli sportelli di rispettare le date indicate, munirsi di documento di identità valido e codice fiscale, e verificare gli orari di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Servizi alternativi per ottenere informazioni

Oltre alla piattaforma online, l’INPS ha reso disponibili altri canali per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’applicazione INPS Mobile consente di accedere rapidamente al proprio profilo pensionistico da smartphone e tablet, con tutte le funzionalità principali del portale web.

Per chi non dispone di dispositivi digitali o ha difficoltà nell’uso delle credenziali di accesso, i CAF e i patronati restano un punto di riferimento importante. Tali enti offrono assistenza gratuita nella consultazione dei cedolini, nella presentazione di richieste all’INPS e nell’eventuale segnalazione di anomalie nei pagamenti.

Riassumendo