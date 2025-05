Le accise ci hanno ucciso, nessuna equità tra diesel e benzina

Il tema delle accise rappresenta da tempo una spina nel fianco per ogni governo. L’attuale esecutivo aveva inizialmente annunciato tagli strutturali, alimentando aspettative tra gli automobilisti italiani. Tuttavia, con il passare dei mesi, la realtà si è rivelata molto diversa: non solo non sono stati aboliti gli oneri fiscali sui carburanti, ma in alcuni casi sono stati ripristinati dopo una breve sospensione. Questo ha provocato un malcontento crescente tra i cittadini, che vedono svanire la speranza di un reale alleggerimento dei costi.

A gettare benzina sul fuoco sono arrivate le dichiarazioni del vicepremier, secondo cui il governo non può permettersi di ridurre le accise perché il taglio comporterebbe un buco di bilancio da colmare con altre imposte.

Il messaggio, seppur realistico, è apparso a molti come una resa rispetto alle promesse iniziali, trasformando una questione tecnica in un problema politico. La credibilità dell’esecutivo viene così messa in discussione, specialmente da chi continua a chiedere una riforma fiscale più equa.

Accise, il peso fiscale alla pompa resta altissimo

Oggi le accise rappresentano una componente fissa e importante del prezzo finale di benzina e diesel. A differenza del prezzo del greggio, che varia quotidianamente, le accise non subiscono oscillazioni e restano costanti anche in caso di cali del mercato. Questo fa sì che, nonostante le variazioni internazionali, i prezzi al distributore restino alti. In molti casi, le imposte pesano per oltre il 50% del costo complessivo di un litro di carburante, rendendo l’Italia uno dei paesi europei con il carico fiscale più elevato sui carburanti.

Le associazioni dei consumatori denunciano da tempo questa situazione, chiedendo al governo di intervenire con misure strutturali, come la sterilizzazione delle accise in presenza di forti aumenti del greggio.

Una proposta che, sebbene ritenuta sensata da diversi esperti, non è mai stata applicata con continuità. Il risultato è una continua instabilità che colpisce soprattutto chi usa l’auto per lavoro o per necessità quotidiane, penalizzando le famiglie a reddito medio-basso.

Accise, prezzi in salita e pochi strumenti di contenimento

Negli ultimi mesi i prezzi dei carburanti sono tornati a salire con decisione, superando in molti casi la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Una dinamica che, secondo il governo, dipende da variabili esterne come il conflitto in Medio Oriente, la speculazione sui mercati energetici e le fluttuazioni del cambio euro-dollaro. Tuttavia, per i cittadini, il problema resta concreto e tangibile, e si traduce in una spesa maggiore per i trasporti.

Il governo ha risposto rilanciando i controlli sui prezzi praticati dai distributori, ma secondo le associazioni ciò non basta. L’efficacia di queste misure appare limitata se non si interviene sul prelievo fiscale che grava su ogni litro venduto. Per questo motivo, crescono le pressioni affinché venga riaperto il dossier sulle accise, con una revisione più trasparente e giusta, capace di adattarsi al contesto economico. La sensazione, però, è che il tema venga sistematicamente rinviato a causa della sua delicatezza politica e del peso economico che comporterebbe una riduzione significativa.

Il dibattito sulle accise carburanti si conferma quindi centrale e ancora lontano da una soluzione. La necessità di tutelare le entrate fiscali dello Stato si scontra con l’urgenza di dare respiro ai cittadini, sempre più colpiti da rincari generalizzati. Mentre il governo cerca di difendere la propria linea, cresce il malcontento per promesse che sembrano irrealizzabili. Finché non ci sarà un intervento strutturale, i prezzi alla pompa continueranno a riflettere un sistema fiscale rigido, distante dalle esigenze reali della popolazione.

I punti chiave.