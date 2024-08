L’Italia e la Repubblica di Moldova hanno stilato un accordo in merito alle modalità di presentazione delle domande di pensione all’estero. Come cantano Annalisa, Articolo 31 e Fedez con il brano Disco Paradise: “Se penso al mio futuro vado in panico, l’ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all’estero l’anno prossimo non voterò”. Tanti sono i pensionati che decidono di trasferirsi all’estero per beneficiare di alcuni interessanti vantaggi fiscali.

Tra le mete più gettonate si annoverano la Spagna, il Portogallo e la Tunisia dove i pensionati italiani possono beneficiare dell’applicazione di tasse ridotte al minimo.

Pensioni all’estero, accordo Inps sulla totalizzazione con la Rep Moldova

Ma non solo, in seguito al recente accordo tra il nostro Paese e la Repubblica di Moldova in tanti potrebbero decidere di trasferirsi in tale Stato e viceversa, poiché d’ora in poi presentare la domanda di pensione sarà ancora più semplice.

A partire dal 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in tema di sicurezza sociale. Tale accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, bensì disciplina le modalità di inoltro delle domande di accesso al trattamento, sia nei confronti dell’Inps che della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, ovvero CNAS, della Repubblica Moldova.

A tal proposito, l’Inps, attraverso il messaggio numero 2745 del 26 luglio 2024, ha chiarito che:

“le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia alla CNAS per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvedono a trasmetterle senza indugio all’Istituzione moldava, unitamente ai documenti allegati. Invece, le domande di pensione italiana devono essere presentate direttamente all’INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite: – dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, per i residenti nella Repubblica di Moldova; – dalla Struttura territorialmente competente in base al criterio della residenza, per i soggetti residenti in Italia; – dalla Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto, per gli iscritti alla Gestione pubblica”.

Italia e Repubblica di Moldava: come presentare la domanda di pensione

Sempre attraverso il messaggio prima citato l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande di pensione a seconda della casistica di riferimento: