Dallo scorso 30 aprile, gli utenti possono consultare il loro 730 precompilato 2024 (anno d’imposta 2023) accedendo alla sezione personale del sito web dell’Agenzia delle Entrate tramite le credenziali Spid, Cie o Cns. Questo strumento è stato introdotto, qualche anno fa, per semplificare la compilazione delle dichiarazioni fiscali, offrendo ai contribuenti una base di dati già completa che possono utilizzare come punto di partenza.

A partire dal 20 maggio, gli utenti hanno la possibilità di modificare e integrare i dati preinseriti prima di procedere con l’invio finale della dichiarazione.

Il termine ultimo per la presentazione del 730 precompilato è fissato per il 30 settembre 2024, e quest’anno è stata introdotta anche una modalità di compilazione semplificata per agevolare ulteriormente i contribuenti.

Dal 31 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato anche un’indagine di customer satisfaction dedicata proprio al modello 730 precompilato 2024.

Parte l’indagine dell’Agenzia Entrate

Il modello 730 precompilato semplificato o non semplificato, è un esempio di come la tecnologia possa migliorare l’interazione tra cittadini e amministrazione pubblica, rendendo le operazioni fiscali più trasparenti e accessibili.

L’indagine di customer satisfaction lanciata dall’Agenzia delle Entrate è un importante strumento per raccogliere feedback utili al miglioramento continuo del servizio. Partecipare a questo sondaggio è un’opportunità per i contribuenti di contribuire attivamente al processo di ottimizzazione del sistema fiscale italiano.

Il questionario di soddisfazione è accessibile tramite un link nella pagina dedicata al modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

730 precompilato: come partecipare al questionario

Dopo aver trasmesso la dichiarazione dei redditi, gli utenti avranno l’opportunità di valutare il servizio ricevuto compilando un breve questionario disponibile nella loro area personale. La partecipazione è completamente anonima e facoltativa, e la ricerca rimarrà aperta fino al raggiungimento di un campione di risposte sufficientemente rappresentativo per fini statistici.

Si tratta di un’indagine che mira a raccogliere opinioni ed esperienze degli utenti per migliorare i servizi offerti.

La compilazione del questionario è rapida e permette ai contribuenti di esprimere il loro grado di soddisfazione riguardo diversi aspetti del 730 precompilato, come la chiarezza delle informazioni fornite, la facilità di utilizzo del portale, e l’efficienza del processo di modifica e invio dei dati.

Questa possibilità di fornire un feedback attraverso il questionario è un’opportunità preziosa per influenzare positivamente i servizi futuri, promuovendo un sistema fiscale più user-friendly e centrato sulle esigenze dei cittadini.

Riassumendo