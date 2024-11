Dicembre di bonus, tutti quelli per pensionati e lavoratori

Dicembre non è solo il mese delle festività e dei preparativi per il Natale, ma anche un periodo particolarmente atteso da pensionati e lavoratori dipendenti, grazie ai bonus economici previsti in questo periodo dell’anno. Si tratta di una serie di misure volte a sostenere il reddito di diverse categorie di cittadini, arricchendo le entrate di chi ne ha diritto.

Tra le principali opportunità di dicembre figurano la tredicesima mensilità, la quattordicesima per alcuni pensionati e altre forme di bonus specifici, come il cosiddetto “bonus Natale” destinato a lavoratori dipendenti con particolari requisiti.

Bonus pensionati e lavoratori: tredicesima mensilità per tutti

Ecco una panoramica completa di queste iniziative e come accedervi.

Uno degli appuntamenti fissi del mese di dicembre è l’erogazione della tredicesima mensilità, una gratificazione natalizia che spetta sia ai pensionati sia ai lavoratori dipendenti. Questo extra è previsto per legge e consiste in una mensilità aggiuntiva rispetto allo stipendio o alla pensione ordinaria.

La tredicesima è un diritto consolidato. Un bonus pensionati e lavoratori che rappresenta una forma di supporto economico particolarmente utile in un periodo dell’anno in cui le spese tendono a crescere. Dalla preparazione delle feste agli acquisti natalizi, molti contano su questo importo aggiuntivo per affrontare le esigenze tipiche di dicembre.

Quattordicesima e bonus aggiuntivo per i pensionati: chi può beneficiarne?

Se la tredicesima mensilità è un beneficio garantito a tutti i pensionati, alcuni di loro possono accedere ad ulteriori vantaggi economici. Tra i questi bonus spiccano:

La quattordicesima mensilità pensionati: questo ulteriore importo è riservato a specifiche categorie di pensionati, in particolare quelli con redditi più bassi. Si tratta di una misura introdotta per garantire un maggiore supporto economico a chi ne ha più bisogno, migliorando la qualità della vita di chi percepisce una pensione modesta. A dicembre sarà pagata a chi non l’ha percepita al luglio scorso in quanto non aveva raggiunto per tempo il requisito anagrafico.

Il bonus pensione aggiuntivo di circa 154 euro: anche questa misura è destinata ai pensionati con redditi bassi e viene erogata automaticamente dall’INPS a chi rientra nei requisiti previsti. Si tratta di una somma integrativa che, pur non essendo particolarmente elevata, rappresenta un aiuto concreto per le spese di fine anno.

È importante ricordare che l’accesso a questi benefici non richiede una domanda specifica: l’erogazione avviene in modo automatico per chi soddisfa i criteri di stabilità dalla normativa.

Il bonus Natale per i lavoratori dipendenti

Oltre alla tredicesima mensilità, i lavoratori dipendenti possono beneficiare di un ulteriore vantaggio: il bonus Natale . Questo incentivo, pari a 100 euro, è pensato per sostenere il potere d’acquisto dei dipendenti che soddisfano determinati requisiti.

Per ottenere il bonus Natale, è necessario:

Avere i requisiti previsti dalla normativa (art. 2 bis decreto Omnibus). In particolare, un reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro, almeno un figlio a carico e la c.d. capienza fiscale.

Presentare apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

A differenza dei bonus per i pensionati e la tredicesima, che vengono erogati automaticamente dall’INPS, il bonus Natale 100 euro richiede un’azione specifica da parte del lavoratore per essere riconosciuto. Si consiglia, quindi, di informarsi tempestivamente presso il proprio datore di lavoro o il consulente del lavoro per assicurarsi il beneficio. Si tenga presente che in presenza di coniuge o convivente, il contributo spetta solo a uno dei due lavoratori.

Perché i bonus di dicembre sono importanti?

I bonus pensionati e lavoratori di dicembre non rappresentano solo un’opportunità economica, ma svolgono anche una funzione sociale rilevante. In un mese caratterizzato da maggiori spese, sia per le festività sia per le necessità quotidiane, queste risorse aggiuntive possono fare la differenza, sostenere a sostenere famiglie e individui.

Per i pensionati, i bonus aggiuntivi come la quattordicesima e il contributo di 154 euro sono particolarmente significativi, poiché spesso si rivolgono a fasce di popolazione che affrontano difficoltà economiche. Allo stesso modo, per i lavoratori dipendenti, il bonus Natale e la tredicesima rappresentano un sostegno concreto per affrontare con maggiore serenità le spese del periodo natalizio.

Riassumendo