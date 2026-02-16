Certificate Fast con Barriere Conservative e Altissimo Rendimento su 3 Big del Settore Semiconduttori USA

Oggi viene riproposto un Certificate Fast Memory Cash Collect tagato Vontobel (ISIN: DE000VJ4GX60), che consente di investire su un trittico di azioni USA dello stesso settore (Tech) ed industria (Semiconduttori).
Il portafoglio sottostante su cui è scritto il certificato di Vontobel è formato da Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) e Micron Technology (MU), tutte quante facenti parte dell’indice NASDAQ100.
Il certificato (per una analisi dei sottostanti e della struttura si legga qui) viene riproposto perché sceso di prezzo rispetto a quando emesso, e quindi promettente rendimenti più elevati.
Informazioni Quantitative: Stima di Correlazione, Volatilità e Dividendi
A seguire un’analisi delle correlazioni del portafoglio, della volatilità e dei dividendi dei titoli sottostanti al certificate targato Vontobel.
La Correlazione di Portafoglio
A seguire la Matrice di Correlazione dei Rendimenti Logaritmici del portafoglio sottostante il certificate di Vontobel, calcolati sulla base dei prezzi rettificati giornalieri di chiusura per il periodo 13/02/2025-13/02/2026
Analisi dei dati
- AMD vs. NVDA (0.84): Correlazione Molto Alta. I due titoli si muovono quasi in simbiosi. I due titoli operano nello stesso segmento core (GPU e acceleratori IA). Nel 2025/2026 i mercati hanno reagito in modo uniforme alle notizie sulla spesa in infrastrutture AI. La correlazione è rinforzata dal fatto che entrambi dipendono dalla capacità produttiva di TSMC. La metrica non è pari a 1 solo perché AMD ha beneficiato di una rotazione di portafoglio da parte degli investitori in cerca di maggior valore rispetto ai multipli elevati di NVIDIA.
- AMD vs. MU (0.72): Correlazione Alta. Esiste un legame strutturale: i processori AMD (come gli acceleratori Instinct) richiedono le memorie HBM (High Bandwidth Memory) prodotte da Micron.
Quando AMD annuncia forti vendite di chip, il mercato anticipa una domanda corrispondente per Micron, sebbene quest’ultima risenta maggiormente della ciclicità dei prezzi delle commodity DRAM.
- NVDA vs. MU (0.69): Correlazione Solida. Pur essendo inferiore alle altre, resta una correlazione significativa. NVIDIA è il principale cliente per le memorie di fascia alta di Micron. La leggera divergenza (0.69 vs 0.84) è dovuta alla maggiore esposizione di Micron al mercato ciclico dei PC e degli smartphone, che ha mostrato dinamiche diverse rispetto al boom puro dei data center di NVIDIA nel corso del 2025.
La correlazione media di portafoglio, calcolata come media semplice dei coefficienti extra-diagonali, è pari a circa 0,75. Ciò indica un paniere altamente correlato. Il portafoglio si comporta quasi come un singolo asset (i 3/4 dei movimenti sono in simbiosi) con leva finanziaria sul comparto semiconduttori.
La Volatilità Implicita
A seguire la tabella della volatilità implicita (IV) nei prezzi delle opzioni ATM a 30 giorni (marzo 2026) dei titoli sottostanti al certifcato firmato Vontobel.
Analisi dei dati
- Analisi del differenziale di rischio. Il mercato prezza MU come il titolo più volatile del gruppo. Il prezzo è quadruplicato in un anno e il mercato prezza un’incertezza enorme sulla sostenibilità di questi livelli. Con una IV del 69%, il costo per assicurare una posizione su MU tramite Put o per speculare tramite Call è significativamente più alto rispetto ai concorrenti.
Questo valore, inoltre, riflette la natura ciclicamente estrema delle memorie DRAM/HBM (e potenziali incertezze sulla catena di fornitura), dove piccole variazioni nella domanda possono causare variazioni violente dei profitti. In sintesi Micron è percepita dal mercato come il titolo più rischioso o suscettibile a movimenti bruschi nel breve termine.
- Valutazione della “stabilità” di NVIDIA. Nonostante la sua enorme capitalizzazione, presenta la IV più bassa (46,4%). Questo suggerisce che, nel 2026, il titolo è ormai considerato un anchor-safe haven del tech. Gli investitori istituzionali lo utilizzano come proxy per l’intero settore IA, rendendo i suoi movimenti meno erratici e più correlati agli indici generali come il Nasdaq-100. Questo suggerisce che NVDA è ormai considerato un asset maturo: i suoi movimenti sono più prevedibili e i flussi di cassa così solidi da rassicurare gli investitori, riducendo il costo delle coperture (Put).
- Interpretazione del valore di AMD (57,6%). si colloca in una posizione intermedia. La volatilità più alta rispetto a NVDA indica che il mercato vede ancora margini di incertezza sulla sua capacità di sottrarre quote di mercato nel segmento degli acceleratori IA. Una IV superiore al 50% segnala che il mercato si aspetta movimenti tipici di un titolo “growth” in fase di forte espansione, più vulnerabile alle delusioni sui guadagni o più reattiva ai dati macroeconomici rispetto al leader di mercato.
La IV media di portafoglio si attesta a circa il 57,73%, posizionando questo paniere in una fascia di alto rischio.
Dividendi
AMD (Advanced Micro Devices) continua a mantenere una politica di zero dividendi. La società preferisce reinvestire il 100% dei flussi di cassa in Ricerca e Sviluppo (R&D) per competere nel mercato degli acceleratori IA e nel riacquisto di azioni proprie (Buybacks) per sostenere il valore per gli azionisti senza creare obblighi fiscali immediati.
NVIDIA (NVDA): Nonostante la capitalizzazione trilionaria, il dividendo è puramente simbolico. Con uno yield dello 0,02%, l’attrattiva del titolo resta legata esclusivamente all’apprezzamento del capitale. Il dividendo è stato mantenuto basso per conservare massima flessibilità finanziaria durante l’espansione dell’infrastruttura IA.
Micron (MU): È l’unica del gruppo con un rendimento leggermente più tangibile, seppur molto basso (0,11%). Micron utilizza il dividendo come segnale di fiducia nella stabilità dei propri flussi di cassa, cercando di attrarre investitori istituzionali che richiedono obbligatoriamente titoli che distribuiscono cedole.
Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: Commento sulla Validità della Struttura
Analisi del Prezzo: Premio sulla Lineare
Analisi: Esiste un premio di 10,02 punti rispetto al valore nominale del sottostante. Questo premio è tecnicamente giustificato dalla presenza presenza della componente opzionale (barriera al 50%, cedola incorporata per metà mese e memoria)
Correttezza: Il prezzo è relativamente coerente. In fasi di alta volatilità come quella attuale (AMD, che è il WO, al 57,60%), il valore della protezione (opzione Put venduta dall’investitore all’emittente) aumenta, mantenendo il prezzo del certificato più alto rispetto alla performance lineare del titolo peggiore.
Volatilità
- Impatto di MU: La volatilità implicita di Micron al 69% è il principale generatore del premio. L’emittente paga una cedola così alta perché sta acquistando da te un’assicurazione su un titolo (MU) che il mercato vede come estremamente instabile. La Barriera 50% è solida, ma con la IV di MU questa non è inviolabile.
- Il Prezzo a 97,60: Nonostante le cedole non siano ancora state staccate massicciamente, il certificato ha perso valore perché la volatilità è rimasta alta o è cresciuta, e AMD si è allontanata dallo strike. Finché la IV di AMD e MU resta sopra il 50%, il recupero del prezzo del certificato sarà lento anche se i titoli lateralizzano.
Sostenibilità del dividendo
- Analisi: Come abbiamo visto, AMD non paga dividendi e NVDA/MU hanno yield quasi nulli. Nei certificati standard, l’emittente trattiene i dividendi per pagare le cedole. In questo caso, non essendoci dividendi da “estrarre”, il rendimento del 20,88% è generato quasi interamente dalla vendita di opzioni Put (sfruttando l’alta volatilità).
- Vantaggio per l’investitore: Non perdi nulla in termini di mancati dividendi rispetto al possesso diretto delle azioni, rendendo la struttura finanziariamente efficiente.
Proiezione Autocall (Fast Step Down)
Fast Autocall (step -1%): Con AMD all’87,58%, l’autocall è attualmente lontana. Tuttavia, lo step decrescente mensile è una “corsa contro il tempo” a favore dell’investitore: tra 12 mesi, il livello di rimborso anticipato sarà al 90%, rendendo più probabile l’uscita con profitto anche se i titoli non tornano ai massimi.
Analisi del rischio di correlazione
- Il Rischio: sebbeme la correlazione media sia alta (0,75), le divergenze osservate tra NVDA (relativamente più stabile) e MU (molto volatile) creano il cosiddetto correlation risk. Se uno dei tre titoli dovesse “sganciarsi” dal gruppo e crollare (evento comune nei semiconduttori per problemi specifici di supply chain), la barriera al 50% verrebbe testata rapidamente.
- Analisi: La struttura beneficia della correlazione alta per quanto riguarda l’Autocall, ma l’investitore è esposto al rischio che anche solo uno dei tre (il potenziale Worst Of) devii dal trend positivo.
Sintesi
Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: analisi dei rendimenti in caso di autocall e scadenza
Con prezzo lettera attualmente rilevato a circa 98,80 Euro, ecco l’analisi dei rendimenti potenziali del certificato targato Vontobel.
Se alla prima data scatta l’autocall (valore sottostanti>=100% valori iniziali) Vontobel elargisce 3 cedole più il nominale. Ossia 105,22 Euro, con un rendimento a poco meno di 2 mesi e mezzo (72 giorni) del 6,50% (32,94% annualizzato).
Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (valore sottostanti>=99% valori iniziali), con potenziale importo di 106,96 Euro. Il rendimento a poco meno di 3 mesi e mezzo (105 giorni) è intorno al 8,26% (28,71% annualizzato) ecc.
Se alla scadenza il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale. Ossia 152,20 Euro, con un rendimento a quasi 2 anni e 5 mesi (896 giorni) è circa del 54,05% (22,02% annualizzato).
NB: dato il prezzo sotto la pari e le altissime cedole, il massimo rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di autocall e, gradualmente, il più basso alla scadenza, con un grande scarto di basis points fra le due date, ossia di 1192 punti base.