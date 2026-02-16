Certificate Fast con Barriere Conservative e Altissimo Rendimento su 3 Big del Settore Semiconduttori USA

Impatto di MU: La volatilità implicita di Micron al 69% è il principale generatore del premio. L’emittente paga una cedola così alta perché sta acquistando da te un’assicurazione su un titolo (MU) che il mercato vede come estremamente instabile. La Barriera 50% è solida, ma con la IV di MU questa non è inviolabile.

Il Prezzo a 97,60: Nonostante le cedole non siano ancora state staccate massicciamente, il certificato ha perso valore perché la volatilità è rimasta alta o è cresciuta, e AMD si è allontanata dallo strike. Finché la IV di AMD e MU resta sopra il 50%, il recupero del prezzo del certificato sarà lento anche se i titoli lateralizzano.