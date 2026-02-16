Accompagnamento 2026: nuovo importo, regole su ricoveri e day hospital

Per il 2026 non risultano modifiche nei criteri per ottenere l’indennità di accompagnamento, mentre risulta leggermente aumentato l’importo spettante.

Sul fronte sanitario, l’accompagnamento richiede innanzitutto una condizione di invalidità totale al 100%. A questo elemento deve aggiungersi almeno una delle situazioni che descrivono il bisogno di assistenza:

l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; oppure

l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un supporto continuo.

In altre parole, la prestazione è riconosciuta quando l’autonomia personale risulta compromessa in modo profondo: non si tratta solo di una difficoltà temporanea o parziale, ma di una necessità stabile di assistenza o di supporto per le attività essenziali.

Questi requisiti sanitari restano centrali perché l’accompagnamento non è un contributo generico: è collegato a una condizione di non autosufficienza che deve essere accertata. La logica della misura è quella di sostenere chi non può svolgere in autonomia gli atti fondamentali della vita o non riesce a camminare senza aiuto.

Requisiti amministrativi e regole sul reddito nell’accompagnamento

Accanto agli aspetti sanitari, per l’accompagnamento nel 2026 rimangono invariati anche i requisiti amministrativi. La prestazione è riconosciuta a chi possiede:

residenza stabile in Italia;

cittadinanza italiana oppure un titolo equiparato. Tra gli esempi rientra il permesso di soggiorno di 1 anno per i cittadini extra UE.

Un punto importante riguarda il rapporto con il reddito. A differenza di altre prestazioni assistenziali, l’accompagnamento non è legato alla situazione economica: l’erogazione resta indipendente dal reddito. Ciò significa che l’accesso e la continuità del beneficio non dipendono da soglie ISEE o da limiti reddituali, ma dalla condizione sanitaria e dalla regolarità dei requisiti di residenza e titolo di soggiorno/cittadinanza.

Questa caratteristica distingue l’indennità da molti altri interventi di welfare: l’accompagnamento punta a coprire il bisogno di assistenza continuativa, che può comportare costi e necessità organizzative anche quando esistono entrate familiari o personali.

Importo dell’accompagnamento nel 2026: aumento di circa 10 euro mensili

Nel 2026 è previsto un piccolo incremento dell’indennità di accompagnamento, determinato dalla consueta rivalutazione annuale collegata all’inflazione. L’importo mensile, infatti, sale rispetto all’anno precedente: dai 542,02 euro riconosciuti nel 2025 si passa a 552,57 euro al mese nel 2026. Si tratta di un adeguamento contenuto, ma significativo per una prestazione che ha l’obiettivo di sostenere chi vive una condizione di gravissima limitazione personale e necessita di assistenza continua.

L’aumento non cambia la natura del beneficio: l’indennità è una misura economica pensata per compensare la necessità di un aiuto costante nella vita quotidiana o per fronteggiare l’impossibilità di muoversi in autonomia. Proprio per questo l’intervento economico resta legato soprattutto alla condizione sanitaria e ai requisiti amministrativi, senza dipendere dalla situazione reddituale.

Ricordiamo anche che per chi percepisce il bonus anziani, l’accompagnamento è, in certo senso, assorbita da questa prestazione.

Ricovero gratuito e day hospital: come incide sull’accompagnamento

Il tema del ricovero è decisivo perché può far perdere il diritto alla prestazione in determinate situazioni.

Nel 2026 resta ferma la regola secondo cui gli invalidi ricoverati gratuitamente presso istituti di degenza o per finalità riabilitative non hanno diritto all’indennità di accompagnamento.

È fondamentale chiarire cosa si intende per “ricovero gratuito”. Si parla di ricovero gratuito quando la retta o il mantenimento risultano interamente a carico di un Ente pubblico. In questa ipotesi, l’indennità non viene riconosciuta perché l’assistenza e la copertura economica della permanenza sono garantite integralmente dal settore pubblico.

Esiste però un’eccezione rilevante: l’accompagnamento continua a spettare quando l’intervento della Pubblica Amministrazione copre solo in parte la retta. Se il costo non è totalmente sostenuto dall’ente pubblico, la prestazione può restare dovuta, proprio perché non si configura un ricovero gratuito in senso pieno.

Infine, va distinta la situazione del day hospital: questo trattamento non è equiparato al ricovero e quindi non incide sull’erogazione dell’indennità. In pratica, la presenza di accessi in day hospital non comporta, di per sé, la perdita del diritto all’accompagnamento, perché non si tratta di una degenza continuativa con mantenimento a carico dell’ente pubblico.

Nel complesso, tra rivalutazione degli importi e conferma delle condizioni, il 2026 mantiene un impianto stabile: l’indennità resta pari a 552,57 euro al mese e continua a essere riconosciuta secondo requisiti sanitari e amministrativi invariati, con regole specifiche nei casi di ricovero, sempre nel perimetro dell’accompagnamento.

Riassumendo