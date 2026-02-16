Pensione marzo 2026: accrediti, ritiro in contanti e controllo cedolino prima del pagamento

La pensione marzo 2026 sarà accreditata a partire da lunedì 2 marzo 2026, primo giorno utile per le operazioni bancarie del mese. La data è particolarmente rilevante per milioni di pensionati che attendono l’erogazione mensile da parte dell’INPS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamenti previdenziali (art. 1, co. 184, L. 205/2017).

Chi riceve l’importo tramite accredito su conto corrente bancario, su libretto postale o su carta Postepay Evolution troverà la somma disponibile fin dalle prime ore del mattino del 2 marzo. Non sono previsti slittamenti, poiché il primo giorno del mese cade di domenica e, pertanto, il pagamento viene disposto nel primo giorno bancabile successivo.

Pensione marzo 2026: quando arriva l’accredito

Per la pensione marzo 2026, la data ufficiale di pagamento è lunedì 2 marzo 2026. L’accredito automatico rappresenta la modalità più rapida e sicura, in quanto consente la disponibilità immediata delle somme senza necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. Inoltre l’accredito è obbligatorio in caso di pensione mensile superiore a 1.000 euro.

L’INPS, come di consueto, provvede a disporre il pagamento in un’unica data sia per i trattamenti previdenziali sia per quelli assistenziali. L’importo spettante può comprendere eventuali adeguamenti, trattenute fiscali IRPEF (D.P.R. 917/1986 – TUIR) o conguagli riferiti a periodi precedenti. Infatti, le pensioni marzo 2026 saranno più alte per alcuni grazie agli arretrati.

La disponibilità dal primo giorno bancabile garantisce regolarità nei flussi di pagamento e permette ai beneficiari di pianificare con precisione le proprie spese mensili.

Ritiro in contanti alle Poste: calendario alfabetico

Diversa la situazione per chi non ha l’accredito su conto corrente e ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali.

Anche per la pensione marzo 2026 sarà adottata e consigliata la consueta organizzazione per ordine alfabetico, così da evitare lunghe attese e possibili assembramenti.

La suddivisione prevista è la seguente:

Lunedì 2 marzo 2026: cognomi dalla A alla C;

Martedì 3 marzo 2026: cognomi dalla D alla K;

Mercoledì 4 marzo 2026: cognomi dalla L alla P;

Giovedì 5 marzo 2026: cognomi dalla Q alla Z.

Questo calendario, adottato da Poste Italiane in coordinamento con l’INPS, consente una distribuzione più ordinata degli accessi agli sportelli. L’organizzazione scaglionata non modifica l’importo spettante, ma incide esclusivamente sulle modalità di ritiro della somma relativa alla pensione marzo 2026.

Cedolino INPS disponibile già a fine febbraio

Un aspetto centrale riguarda la pubblicazione del cedolino. Il documento sarà consultabile già negli ultimi giorni di febbraio 2026. Ciò consente di conoscere in anticipo l’importo netto della pensione marzo 2026 e di verificare eventuali variazioni.

Nel cedolino sono indicati:

l’importo lordo del trattamento;

le trattenute fiscali IRPEF;

eventuali addizionali regionali e comunali;

conguagli a credito o a debito;

trattenute per recuperi o altre voci specifiche.

La verifica anticipata permette di controllare la correttezza dei conteggi e di comprendere l’eventuale presenza di aumenti o riduzioni rispetto ai mesi precedenti. Eventuali differenze possono derivare da aggiornamenti fiscali o da operazioni di conguaglio operate dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973).

La consultazione del cedolino rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale di trasparenza per tutti i titolari di trattamento previdenziale.

Pensione marzo 2026: come consultare il cedolino online

Per visionare i dettagli della pensione marzo 2026, l’INPS mette a disposizione due canali digitali: il portale istituzionale e l’applicazione mobile. Attraverso il sito ufficiale INPS è necessario accedere all’area personale “MyINPS” utilizzando credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso, occorre digitare nella barra di ricerca la voce “Cedolino della pensione” e selezionare il servizio presente nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”. Il sistema consente di filtrare i pagamenti per anno e mese, individuando rapidamente il documento relativo a marzo 2026.

In alternativa è disponibile l’app “INPS Mobile”, scaricabile su smartphone e tablet. Dopo l’autenticazione, dalla sezione “Servizi” è possibile selezionare “Cedolino pensione” e scegliere il periodo di riferimento. Anche tramite applicazione è possibile visualizzare e scaricare il prospetto dettagliato.

La digitalizzazione dei servizi facilita l’accesso alle informazioni e consente di controllare con precisione ogni voce collegata alla pensione marzo 2026, senza necessità di recarsi presso sedi fisiche.

Riassumendo