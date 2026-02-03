Investire su Semiconduttori USA con Barriere 50% e Rendimento 20,88% annuo

Oggi viene analizzato un interessantissimo Certificate Fast Memory Cash Collect, emesso oggi da Vontobel, che consente di investire su un trittico di azioni USA dello stesso settore (Tecnologia) ed industria (Semiconduttori).

Inoltre i titoli sono caratterizzati da un regime di volatilità storica (passata) ed implicita (cioè espressa dalle opzioni a 30 giorni, ossia quella che attende il mercato delle opzioni per questa scadenza) molto ampia, e per questo molto adatta alla strutturazione del prodotto. In accordo alla forte volatità storica ed implicita, i titoli sono caratterizzati da un Beta ampiamente aggressivo (altra metrica che descrive la forza del fluttuazioni medie % del prezzo del titolo, ma in questo caso in rapportate all’indice in base al quale sono confrontate).

Infine, c’è da dire che 2 aziende su 3 elargiscono dividendi.

Questi 2 punti cruciali (elevatissima volatilità e dividendi), nonostante l’elevata correlazione positiva a livello settoriale ed industriale, consentono la costruzione di un prodotto con una struttura molto favorevole per l’investitore.

Informazioni sui Titoli Sottostanti

Il portafoglio sottostante su cui è scritto il certificato di Vontobel è formato da Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) e Micron Technology (MU), tutte quante facenti parte dell’indice NASDAQ100.

I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Vontobel sono i seguenti:

NVDA -> valore iniziale (191,13 USD), Barriera/trigger cedola (95,565 USD), valore di mercato (chiusura del 02/02/2026 a 185,61 USD, pari al 97,11% del valore iniziale)

AMD -> valore iniziale (236,73 USD), Barriera/trigger cedola (118,365 USD), valore di mercato (chiusura del 02/02/2026 a 246,27 USD, pari al 104,03% del valore iniziale)

MU -> valore iniziale (414,88 USD), Barriera/trigger cedola (207,44 USD), valore di mercato (chiusura del 02/02/2026 a 437,80 USD, pari al 105,52% del valore iniziale)

A seguire si analizzano l’andamento in borsa ed i fondamentali dei titoli sottostanti il certificate firmato Vontobel.

Nvidia

L’azione sta attraversando una fase di consolidamento dopo i record storici del 29/10/20205 (in chiusura segnava 207,04 USD), mantenendo una posizione di leadership assoluta nel settore dell’intelligenza artificiale

Andamento in borsa

Questi i punti chiave:

Performance Recente: Dopo un 2025 caratterizzato da una crescita più contenuta (+30% circa) rispetto agli anni precedenti, il titolo mostra segnali di consolidamento all’inizio del 2026. YTD infatti il titolo mostra un andamento laterale che rasenta la parità (una impercettibile flessione dello 0,21%) L’attuale volatilità implicita a 30 giorni si attesta intorno al 45%. Prossimo Evento Chiave: La pubblicazione dei risultati del quarto trimestre fiscale 2026 è prevista per il 25 febbraio 2026.

Analisi fondamentale

Nel Q3 2026 (chisuso fiscalemente a novembre 2025) Nvidia presenta indicatori patrimoniali, economici e finanziari eccezionali. Il tutto trainato dalla domanda massiccia di chip per Data Center. Questi gli altri aspetti chiave:

Ricavi totali: i l fatturato del Q3 2026 si attesta a $57 mld (+62% YoY) di cui praticamente il 90% derivante dal segmento AI dei Data Center (che segna una crescita del 66% YoY).

l fatturato del Q3 2026 si attesta a $57 mld (+62% YoY) di cui praticamente il 90% derivante dal segmento AI dei Data Center (che segna una crescita del 66% YoY). EPS: l’utile per azione si è attestato a $1,30 battendo le stime degli analisti che attendevano un valore di $1,25.

l’utile per azione si è attestato a $1,30 battendo le stime degli analisti che attendevano un valore di $1,25. Margine lordo Non-GAAP : la marginalità prevista per il Q4 è di circa il 75%, mantenendosi stabile ai vertici del settore

: la marginalità prevista per il Q4 è di circa il 75%, mantenendosi stabile ai vertici del settore Solidità Finanziaria: Solo nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2026, la società ha restituito 37 miliardi di dollari agli azionisti tramite riacquisti di azioni e dividendi. Solo nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2026, la società ha restituitoagli azionisti tramite riacquisti di azioni e dividendi.

Diversificazione: crescita nel settore Automotive e Robotica (+32% su base annua) grazie a partnership con aziende come Uber per flotte a guida autonoma.

crescita nel settore (+32% su base annua) grazie a partnership con aziende come Uber per flotte a guida autonoma. Market Cap: la società ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 4,64 trilioni di dollari, mantenendosi nella classifica delle aziende più capitalizzate al mondo

Il consenso, basato sulla copertura di circa 64 analisti presenti su Market Screener suggerisce un BUY, con un prezzo obiettivo medio di 253,62 USD (+36,64% rispetto l’attuale prezzo di chiusura). Anche Zacks, in base al motore delle stime sugli ultili trimestrali, assegna un BUY.

Fra i rischi da monitorare la concentrazione geografica (elevata esposizione all’area Asia-Pacifico, circa 48,6% del fatturato, soggetta a tensioni geopolitiche e restrizioni all’export) e le elevate aspettative (il mercato spesso reagisce negativamente con alta volsatilità se i risultati, pur record, non superano di molto le previsioni degli analisti).

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (AMD) sta consolidando la sua posizione come principale sfidante di Nvidia, con una crescita solida trainata dal settore dei Data Center e dall’intelligenza artificiale.

Andamento in borsa

MoM il titolo ha segnato un +10,20% mentre YTD è salito addirittura del 15%, attestandosi con l’attuale chiusura a 246,27 USD che si aggira intorno al c.d. all time high

il titolo ha segnato un +10,20% mentre è salito addirittura del 15%, attestandosi con l’attuale chiusura a 246,27 USD che si aggira intorno al c.d. Nel 2025 la salita è stata di circa il 78%, mentre YoY l’impennata è stata maggiore del 110%.

la salita è stata di circa il 78%, mentre l’impennata è stata maggiore del 110%. L’attuale volatilità implicita a 30 giorni si aggira intorno al 61%.

a 30 giorni si aggira intorno al 61%. Prossimo Evento Chiave: La pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2025 è attesa per il 3 febbraio 2026 (oggi), un evento che potrebbe generare forte volatilità (fortemente correlata in modo negativo al prezzo) se i risultati dovessero deludere la aspettative.

Analisi fondamentale

AMD è stata costantemente in grado di superare le stime dei ricavi, sebbene i margini siano sotto pressione per i forti investimenti in R&D. A seguire l’analisi del Q3 2025 chiususo a novemnbre 2025:

Ricavi totali: le vendite complessive si attestano a $9,25 mld (+36% YoY), battendo le stime che prevedevano circa $8,76 mld.

Utile per Azione: l’EPS Adjusted si è attestato a $1,20 (+30% YoY), battendo anche in questo caso le stime che attendevano un valore di $1,17.

l’EPS Adjusted si è attestato a $1,20 (+30% YoY), battendo anche in questo caso le stime che attendevano un valore di $1,17. Margine lordo Adjusted: la metrica si è attestata solida ed in linea con le attese al 54%.

la metrica si è attestata solida ed in linea con le attese al 54%. Free Cash Flow: il valore è di $1,5 mld confermandosi come il record di tutti i trimestri.

il valore è di $1,5 mld confermandosi come il record di tutti i trimestri. Solidità Patrimoniale: la società vanta una struttura finanziaria molto sana, con una liquidità superiore al debito totale e un rapporto debito/equity sceso al 5,3% .

Valutazione (P/E): Il titolo scambia a multipli elevati (circa 40x gli utili previsti per il 2026), riflettendo alte aspettative di crescita (è un c.d. titolo growth ). Questo rende il titolo sensibile, come detto, a qualsiasi mancato raggiungimento degli obiettivi di guidance.

Il titolo scambia a multipli elevati (circa gli utili previsti per il 2026), riflettendo alte aspettative di crescita (è un c.d. ). Questo rende il titolo sensibile, come detto, a qualsiasi mancato raggiungimento degli obiettivi di guidance. Crescita nell’AI: il motore principale è il segmento Data Center , che vede un’adozione crescente dei chip Instinct (come il MI325X e il futuro MI350). Accordi strategici con OpenAI e Oracle per il 2026 sono visti come driver fondamentali per guadagnare quote di mercato contro Nvidia.

Segmento PC e Server: AMD sta sottraendo quote di mercato a Intel sia nei processori per PC (attesa al 26% nel 2026) sia in quelli per server.

Il consenus di Market Screener (circa 53 analisti), converge verso un BUY, con con un prezzo obiettivo abbastanza elevato, di $289,23 (+17,44% rispetto l’attuale quotazione di chiusura). Anche Zacks assegna un BUY.

Micron Technology

MU è il titolo del certificato di Vontobel attualmente più tonico. Sta infatti sperimentando un 2026 di estrema crescita, consolidandosi come uno dei principali beneficiari del boom dell’AI grazie alla sua leadership nelle memorie ram ad alta velocità (HBM).

Andamento in borsa

YTD il prezzo ha infatti mostrato un trend straordinariamente positivo, con un rialzo di circa il 53% Forza Relativa: il titolo sta battendo il NASDAQ sotto molteplici time frame. Settimanale (+12,5% contro +0,10%), mensile (+39% vs. +1,94%), YTD (+53% vs. 1,08%), annuale (+380% vs. +20%). L’attuale volatilità implicita a 30 giorni si aggira intorno al 71%. La pubblicazione dei risultati per il secondo trimestre fiscale 2026 (Q2 2026) è prevista per il 19 marzo 2026

Analisi Fondamentale

I risultati finanziari dell’ultimo trimestre fiscale (Q1 2026 chiuso a novembre 2025) evidenziano una crescita esplosiva dei ricavi e della redditività

Ricavi totali: il fatturato totale si attesta a $13,64 mld (+56,60% YoY), battendo le stime di $12,91 mld

il fatturato totale si attesta a $13,64 mld (+56,60% YoY), battendo le stime di $12,91 mld EPS: il valore è stato di $4,78, battendo enormemente le stime che attendevano $3,96

il valore è stato di $4,78, battendo enormemente le stime che attendevano $3,96 Margine lordo: la metrica si è attestata molto solida ed in espansione, >40%

la metrica si è attestata molto solida ed in espansione, >40% Solidità Patrimoniale: Micron ha chiuso l’anno fiscale 2025 con circa 12 miliardi di dollari in liquidità e investimenti commerciabili, mantenendo un bilancio molto solido.

Valutazione (Forward P/E): Nonostante il forte rialzo del prezzo, il rapporto P/E forward per l’anno fiscale 2026 è stimato intorno a 12x , suggerendo che il titolo potrebbe essere ancora sottovalutato rispetto alla crescita attesa degli utili.

Nonostante il forte rialzo del prezzo, il rapporto P/E forward per l’anno fiscale 2026 è stimato intorno a , suggerendo che il titolo potrebbe essere ancora sottovalutato rispetto alla crescita attesa degli utili. Motore AI: La crescita è trainata dai prodotti per Data Center , in particolare le memorie HBM (High Bandwidth Memory) utilizzate nei chip IA di Nvidia. I ricavi da questo segmento sono quintuplicati in un anno.

Il sentiment rimane positivo grazie ai margini in espansione e alle previsioni di un anno fiscale 2026 “esplosivo” in termini di utili per azione (EPS), stimati intorno ai 33,17 USD

Per quanto riguarda il consenso di Market Screener, si assegna un BUY, ma con un prezzo obiettivo medio di 365,22 USD,inferiore a quello attuale. Il che indica che il mercato ha prezzato i risultati record più velocemente di quanto alcuni analisti abbiano aggiornato i loro modelli. In base a quest’ultima affermazione infatti, Zacks, molto più reattivo al cambiamento degli EPS e delle relative stime, assegna addirittura uno STRONG BUY.

Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura Questo certificato di investimento è stato emesso da Vontobel il 03/02/2026, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 31/07/2028 (liquidazione il 07/08/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro. La strategia in opzioni (= la struttura) componente questo certificato targato Vontobel è la seguente. Barriera europea sul capitale pari al 50% del valore iniziale

sul capitale pari al 50% del valore iniziale Trigger cedole al 50% del valore iniziale

al 50% del valore iniziale Cedole secondi condizionate dell’1,74% (max. 20,88% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

dell’1,74% (max. 20,88% annuo sul valore nominale) con Autocall fast step down mensile attiva dal 3° mese (dal 29/04/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 74% dei valori iniziali

attiva dal 3° mese (dal 29/04/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 74% dei valori iniziali Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera a 100,90 Euro

NB: dato il prezzo alla pari, rendimento annualizzato potenziale rimane lo stesso in tutte le date

Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: analisi dei rendimenti in caso di autocall e scadenza

Con prezzo lettera attualmente rilevato a circa 100,90 Euro, ecco l’analisi dei rendimenti potenziali del certificato targato Vontobel.

Se alla prima data scatta l’autocall (valore sottostanti>=100% valori iniziali) Vontobel elargisce 3 cedole più il nominale. Ossia 105,22 Euro, con un rendimento a poco meno di 3 mesi (85 giorni) del 4,28% (18,39% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (valore sottostanti>=99% valori iniziali), con potenziale importo di 106,96 Euro. Il rendimento a poco meno di 4 mesi (118 giorni) è intorno al 6,01% (18,58% annualizzato) ecc.

Se alla scadenza il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale. Ossia 152,20 Euro, con un rendimento a praticamente 2 anni e 6 mesi (909 giorni) è circa del 58,84% (20,42% annualizzato).

NB: dato il prezzo sopra la pari, il massimo rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di autocall e, gradualmente, il più basso a scadenza, ma solamente con un piccolo scarto di basis points fra le due date, ossia di solo 203 punti base.