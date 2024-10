Sagre del tartufo, gli eventi da non perdere in giro per l’Italia

Le sagre del tartufo sono un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia e delle tradizioni locali in Italia. Questi eventi non sono solo occasioni per gustare il pregiato tubero, ma veri e propri momenti culturali che celebrano il legame tra la terra e le persone. Scopriamo insieme alcune delle sagre più importanti dedicate al tartufo in Italia.

Tanti eventi in Italia

Piemonte: l’eccellenza del tartufo – Nel panorama delle sagre italiane, il Piemonte spicca per la sua rinomata Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, un evento di grande richiamo che si tiene ogni anno da ottobre a dicembre.

Questa manifestazione attira visitatori da tutto il mondo, con il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco di Alba come attrazione principale. Anche la Fiera del Tartufo Bianco di Moncalvo, nel cuore del Monferrato, è una tappa obbligata per gli appassionati, grazie alle degustazioni di vini locali e prodotti tipici.

Liguria: la Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida – In Liguria, la Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida, che si svolge a Millesimo, offre un’esperienza che mescola cultura, cibo e divertimento. Questo evento, che si tiene all’inizio di ottobre, celebra il tartufo con mercati, spettacoli e degustazioni che esaltano i sapori locali.

Emilia Romagna: il trionfo del tartufo – L’Emilia Romagna è un’altra regione chiave per le sagre del tartufo. Il Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Savigno, noto come Tartòflà, offre un percorso di sapori tra tartufi, mercati e stand gastronomici che si estende per diversi weekend autunnali. Anche la Tartufesta di Sasso Marconi è un evento da non perdere, dove il tartufo bianco dei colli bolognesi è il protagonista assoluto, accompagnato da altre prelibatezze locali.

Le migliori Sagre del tartufo

Toscana: San Miniato e la tradizione del tartufo – In Toscana, la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato rappresenta uno degli eventi più attesi per gli amanti del tartufo.

Durante i weekend di novembre, le strade del borgo si riempiono di bancarelle dove è possibile acquistare tartufi e altre eccellenze toscane, tra cui formaggi, salumi e vini locali.

Marche: un punto di riferimento – Le Marche ospitano la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, uno degli eventi più longevi d’Italia, che si svolge tra ottobre e novembre. Qui, i visitatori possono degustare piatti a base di tartufo, scoprire i segreti di questo prezioso ingrediente e partecipare a mostre e mercati dedicati ai prodotti locali.

Umbria: la terra del tartufo – In Umbria, la città di Gubbio ospita la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco e dei Prodotti Agroalimentari, un evento che celebra ogni autunno il tartufo bianco insieme alle altre eccellenze agroalimentari della regione. Questa sagra offre un’esperienza che unisce cibo, cultura e tradizioni locali.

Altri eventi da non perdere

Lazio: tra solidarietà e gusto – Nel Lazio, la Sagra del Tartufo di Canterano, vicino Roma, si distingue per il suo spirito di solidarietà e per l’atmosfera conviviale. L’evento, che si tiene a ottobre, è l’occasione ideale per assaporare piatti tradizionali arricchiti dal profumo del tartufo.

Campania: tartufo nero e castagne – In Campania, a Bagnoli Irpino, la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna è un appuntamento tradizionale che si svolge nel centro storico del paese. Oltre alle degustazioni di tartufi e castagne, i visitatori possono partecipare a visite guidate ed escursioni tra i boschi dell’Irpinia.

Sicilia: sapori d’autunno nei Nebrodi – Anche la Sicilia partecipa alle celebrazioni con la Sagra del Tartufo dei Nebrodi a Capizzi, in provincia di Messina. Questo evento autunnale offre un ricco programma di degustazioni, mercati, spettacoli e attività all’aperto, dedicati a uno dei prodotti più pregiati del territorio siciliano.

Riassumendo…