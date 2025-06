Malattia colf e badanti: chi paga, quanto e cosa prevede la legge

Nel contesto del lavoro domestico, la gestione degli eventi di malattia che coinvolgono colf e badanti presenta caratteristiche specifiche, diverse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori subordinati.

Le disposizioni contrattuali e normative che regolano questo ambito stabiliscono precise modalità di comunicazione dell’assenza, responsabilità economiche del datore di lavoro e limiti alla durata della retribuzione durante l’infermità. Analizzare questi aspetti è fondamentale per garantire una gestione corretta e conforme alle regole vigenti.

Comunicazione dell’assenza per malattia: obblighi di colf e badante

In caso di insorgenza di una patologia che impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa, colf o badante è tenuto a segnalare tempestivamente l’impossibilità di recarsi al lavoro.

La tempestività nella comunicazione è un dovere imprescindibile e rappresenta il primo passo per tutelare i diritti del lavoratore e permettere al datore di lavoro di organizzare eventuali sostituzioni.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia regolato su base oraria, il collaboratore domestico deve fornire al datore di lavoro il certificato medico oppure il numero di protocollo identificativo del documento, emesso dal medico curante o dalla struttura sanitaria pubblica. Questo adempimento consente di dimostrare formalmente l’effettivo stato di malattia e dà avvio alla procedura per l’eventuale riconoscimento economico.

Differente è la situazione per i lavoratori conviventi, ossia per coloro che risiedono stabilmente presso l’abitazione del datore. In questo caso, salvo esplicita richiesta di quest’ultimo, non è necessario inviare il certificato medico. La convivenza, infatti, consente al datore di lavoro di essere direttamente a conoscenza dell’evento morboso, riducendo così l’esigenza di un’attestazione formale immediata.

Chi si fa carico del pagamento durante la malattia

Un aspetto centrale da chiarire riguarda la responsabilità economica durante il periodo di assenza per motivi di salute. A differenza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i quali l’indennità di malattia è spesso erogata dall’INPS, nel settore del lavoro domestico l’intero onere economico grava esclusivamente sul datore di lavoro.

Infatti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non riconosce alcun trattamento economico per la malattia colf e badanti. Di conseguenza, non vi è obbligo di comunicare l’evento all’ente previdenziale, né di richiedere una prestazione sostitutiva. È, quindi, il datore di lavoro a dover garantire un’indennità nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Compenso durante l’assenza: percentuali e durata

L’importo riconosciuto al lavoratore domestico durante la malattia varia in funzione della durata dell’evento e dell’anzianità di servizio maturata presso la stessa famiglia. Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico stabilisce parametri precisi per la corresponsione dell’indennità.

In particolare, per i primi tre giorni di malattia il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria. A partire dal quarto giorno, e fino al limite massimo previsto, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione.

Il periodo massimo di copertura retributiva dipende dall’anzianità lavorativa presso lo stesso datore, secondo la seguente articolazione:

Fino a 6 mesi di anzianità: la retribuzione per malattia è garantita per un massimo di 8 giorni.

Oltre 6 mesi e fino a 2 anni: l’indennità può essere riconosciuta fino a 10 giorni consecutivi.

Con oltre 2 anni di servizio continuativo: il diritto alla retribuzione si estende fino a 180 giorni.

Superata la soglia massima prevista, l’assenza per motivi di salute viene considerata come non retribuita. In questi casi, il rapporto di lavoro non si estingue automaticamente, ma il datore di lavoro non è più tenuto a corrispondere alcun compenso fino al rientro del lavoratore.

Malattia colf e badante: aspetti contrattuali e tutele del lavoratore

È importante sottolineare che le disposizioni sulla malattia colf e badanti si inseriscono nel quadro più ampio del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, il quale disciplina anche altri eventi come maternità, ferie, infortuni e licenziamento. Nel caso di malattia, la tutela riconosciuta mira a garantire un equilibrio tra il diritto del lavoratore alla cura e al recupero e la sostenibilità economica del rapporto per il datore di lavoro.

Un elemento rilevante è la necessità di documentare l’evento morboso nei modi previsti, per evitare controversie in fase di erogazione della retribuzione. Inoltre, in presenza di malattie prolungate o ricorrenti, il datore di lavoro può valutare, nel rispetto delle norme vigenti, l’eventualità della risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché sussistano i presupposti di legge e contrattuali.

Riassumendo