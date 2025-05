INAIL pubblica il calendario del Bando ISI 2025: tutte le scadenze da segnare

Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale dello sportello informatico, l’INAIL ha reso noto, attraverso una comunicazione datata 27 maggio 2025, il calendario completo delle scadenze operative relative alla procedura del Bando ISI 2024/2025. Questo passaggio rappresenta un tassello fondamentale per le aziende che sono state ammesse a presentare domanda e che sono già in possesso del codice identificativo richiesto.

La pubblicazione del cronoprogramma sul sito dell’Istituto, all’interno della sezione dedicata, si configura come strumento essenziale per orientarsi tra le tempistiche e le modalità di partecipazione alla procedura telematica. Tuttavia, l’attenzione è ora focalizzata anche sulla nuova edizione: il calendario bando ISI si profila già come punto di riferimento per le aziende intenzionate a cogliere le opportunità offerte dalla misura.

Finalità strategiche del bando ISI 2025

Il bando ISI, anche nella sua edizione 2025, si conferma un intervento pubblico mirato a promuovere progetti aziendali orientati alla tutela dei lavoratori e alla transizione verso tecnologie più sicure e sostenibili. Quindi, finalizzato ad adottare misure per evitare infortuni sul lavoro, ma soprattutto decessi. Il sostegno economico si concretizza attraverso finanziamenti a fondo perduto, indirizzati a iniziative capaci di migliorare in maniera verificabile le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’agevolazione mira a incentivare:

L’adozione di strumenti e soluzioni che riducono l’esposizione a rischi fisici e ambientali;

L’acquisto di macchinari innovativi da parte di micro e piccole imprese agricole, con l’obiettivo di minimizzare le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza energetica e diminuire il livello di rumorosità;

L’eliminazione o la riduzione significativa di attività manuali potenzialmente pericolose.

La ratio sottesa alla misura è quella di promuovere un modello produttivo che integri responsabilità sociale, innovazione e competitività.

Requisiti e fasi preliminari per la partecipazione

Per accedere alle successive fasi operative del calendario bando ISI 2025, è necessario che le imprese abbiano completato correttamente la fase preliminare di registrazione, ottenendo il codice identificativo fornito da INAIL. Tale condizione è imprescindibile per essere ammessi alla fase di invio delle richieste di contributo.

La registrazione deve avvenire sul portale indicato da INAIL, seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite. È vivamente consigliato procedere con l’iscrizione con alcuni giorni di anticipo rispetto all’apertura dello sportello, per prevenire eventuali malfunzionamenti tecnici o rallentamenti del sistema che potrebbero compromettere l’invio della domanda.

La scansione temporale del calendario operativo

Il cronoprogramma diffuso da INAIL prevede una sequenza strutturata in sei fasi temporali, ciascuna contrassegnata da una funzione operativa specifica e da orari precisi. Questa suddivisione è funzionale a garantire ordine, trasparenza e parità di accesso al processo informatico.

Disponibilità degli indirizzi portale – 3 giugno 2025

Alle ore 10:00 del 3 giugno 2025, saranno pubblicati gli indirizzi web relativi sia al portale del partecipante che a quello dell’amministratore. Si tratta degli accessi indispensabili per poter procedere con la registrazione e con le successive operazioni.

Avvio della registrazione – 4 giugno 2025

Il giorno successivo, ovvero il 4 giugno 2025 alle ore 10:00, verranno attivate le funzionalità di registrazione per entrambi i ruoli: partecipanti e amministratori.

In questa fase, gli utenti dovranno immettere i propri dati identificativi e completare la creazione del profilo.

Attivazione del collegamento allo sportello ISI – 14 giugno 2025

A partire dalle 10:00 del 14 giugno, sarà reso disponibile l’indirizzo specifico per accedere allo sportello informatico dedicato alla presentazione delle domande. Questa funzione sarà visibile nell’ambiente online denominato “ISI domanda”.

Accesso all’autenticazione e alla pagina di attesa – 19 giugno 2025

Alle ore 10:00 del 19 giugno verranno aperte le pagine di autenticazione e quella di attesa. Da quel momento in poi, la pagina di prova non sarà più disponibile per gli utenti. Questo passaggio segna il momento immediatamente antecedente alla vera e propria fase di invio delle richieste.

Inizio invio delle domande – 19 giugno 2025 ore 11:00

Un’ora dopo, precisamente alle 11:00, il sistema informatico aprirà la funzionalità di trasmissione delle domande. Solo le imprese che avranno rispettato tutti i passaggi precedenti potranno procedere a questa fase cruciale.

Chiusura dello sportello – 19 giugno 2025 ore 11:20

L’invio delle domande dovrà concludersi entro le 11:20 dello stesso giorno. Si tratta quindi di una finestra operativa molto ristretta – solo 20 minuti – durante la quale occorrerà completare l’upload della documentazione necessaria.

Importanza strategica del rispetto del calendario bando ISI

Il calendario bando ISI 2025 si presenta come una vera e propria roadmap da seguire con precisione. Ogni ritardo o inadempienza potrebbe comportare l’esclusione dal processo di assegnazione dei fondi. La struttura a fasi sequenziali, con scadenze stringenti, riflette la necessità di gestire con ordine una procedura che coinvolge migliaia di imprese su scala nazionale.

Allo stesso tempo, il calendario consente di pianificare con anticipo le operazioni necessarie, distribuendo il carico organizzativo su più settimane. Questo aspetto si rivela particolarmente utile per le micro e piccole imprese, spesso sprovviste di un reparto amministrativo dedicato.

Riassumendo