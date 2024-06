Con il decreto direttoriale del 12 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha ufficializzato le modalità per richiedere e ottenere i contributi destinati all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Questi incentivi sono rivolti a privati, famiglie e condomini, al fine di promuovere la diffusione di soluzioni sostenibili per la mobilità.

Il bonus colonnine domestiche copre l’80% delle spese per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica o wall box, con un massimo di 1.500 euro per ogni singolo richiedente.

Bonus colonnine domestiche: spese ammesse

Per le installazioni in aree comuni di condomini, il tetto massimo di contributo è fissato a 8.000 euro.

Dopo il bonus colonnine domestiche 2023, è stanziato per il 2024 un nuovo budget di 20 milioni di euro. Sono ammesse al contributo le spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, purché effettuate con modalità tracciabili. Questo include non solo l’acquisto delle infrastrutture di ricarica, ma anche la loro posa in opera. In dettaglio, le spese che possono essere coperte dal contributo comprendono:

acquisto e installazione: questo include colonnine e wall box, impianti elettrici necessari, opere edili correlate e dispositivi di monitoraggio

progettazione e sicurezza: costi per la progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudi

connessione alla rete elettrica: inclusi i costi per l’attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).

Requisiti, utilizzo e modalità di accesso

Le colonnine di ricarica devono soddisfare determinati criteri. In primis, il decreto attuativo del bonus colonnine domestiche 2024 indica che devono essere colonnine nuove e di potenza standard. Inoltre:

collocate in Italia e in aree a completa disposizione dei richiedenti

realizzate secondo standard tecnici e con dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda l’utilizzo privato, le infrastrutture devono essere accessibili solo ai proprietari e non al pubblico. Nei condomini, le colonnine devono essere a disposizione dei condòmini e non accessibili al pubblico esterno.

Gli interessati al bonus colonnine ricarica possono presentare la domanda attraverso una piattaforma online dedicata, utilizzando SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dopo l’accesso, la compilazione del modulo elettronico avverrà seguendo una procedura guidata. Le date di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande saranno comunicate sul sito ufficiale del Mimit.

Bonus colonnine domestiche: impatto sociale

Il bonus colonnine domestiche rappresenta un supporto cruciale per l’adozione diffusa dei veicoli elettrici in Italia, con impatti significativi su vari fronti. In primo luogo, l’incentivo economico riduce sensibilmente il costo iniziale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica, rendendo l’acquisto di veicoli elettrici più accessibile a una fascia più ampia di cittadini. Questo abbattimento dei costi iniziali stimola una maggiore adozione di tecnologie sostenibili, contribuendo a una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 e favorendo la lotta contro il cambiamento climatico.

In secondo luogo, il bonus incentiva lo sviluppo di una rete capillare di punti di ricarica, fondamentale per superare l’ostacolo della cosiddetta “ansia da autonomia” che spesso frena i potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Una maggiore disponibilità di colonnine domestiche permette agli utenti di ricaricare i propri veicoli in modo comodo e sicuro, direttamente presso la propria abitazione, aumentando così la praticità e l’attrattiva dei veicoli elettrici rispetto ai veicoli tradizionali a combustibili fossili.

In ambito condominiale, il bonus colonnine domestiche favorisce una gestione collettiva e sostenibile delle risorse, promuovendo un utilizzo condiviso delle infrastrutture di ricarica. Ciò non solo riduce i costi per i singoli condòmini, ma favorisce anche una maggiore coesione sociale e una cultura della sostenibilità all’interno delle comunità abitative.

Riassumendo