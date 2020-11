Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro con nuova apertura a Genova

Amazon apre un nuovo deposito a Genova assume 100 persone. Il colosso dell’ecommerce non è nuovo all’apertura di nuovi centri di smistamento o poli logistici. Dopo l’apertura del centro di Peschiera Borromeo, che ha portato al reclutamento di molte persone, ora tocca anche a Genova.

Nuove assunzioni Amazon a Genova, grazie all’apertura nuovo centro di smistamento

Amazon ha inaugurato il nuovo deposito di Genova, che avrà la funzione di rendere le consegne veloci nella zona di Genova, La Spezia e Alessandria. Grazie all’apertura del nuovo polo, che ha una superficie di 70mila metri quadri, saranno assunti 70 autisti a tempo indeterminato e una trentina di operatori di magazzino.

A commentare la novità ci ha pensato anche il sindaco di Genova, Marco Bucci: “L’arrivo di una realtà leader mondiale come Amazon dimostra come la città sia viva, dinamica e stimoli l’interesse a investimenti sul territorio da parte di grandi gruppi”. Come per altri poli logistici, infatti, anche quello di Genova presenta un progetto di costruzione sostenibile come altre di recente inaugurate che vengono alimentate da energia rinnovabile.

Per quanto riguarda i posti di lavoro, per la maggior parte si cercano autisti, ma anche operatori di magazzino e altre figure impiegatizie, soprattutto nei poli più grandi come quello di Torrazza Piemonte, Vercelli, Castel San Giovanni, Rieti e presso gli uffici di Milano. Tutte le offerte di lavoro con Amazon si possono trovare alla pagina Amazon lavora con noi, da dove è anche possibile inviare direttamente il Cv.

