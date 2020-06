Amazon offerte lavoro: nuovo centro logistico, 100 assunzioni a Milano

Nuove offerte lavoro con Amazon che aprirà un altro centro logistico in italia con importanti ricadute occupazionali. Stavolta il colosso americano ha intenzione di aprire un centro logistico a Mezzate (Peschiera Borromeo), in provincia di Milano.

100 posti di lavoro in Lombardia

Di recente Amazon aveva annunciato l’apertura prossima di altri centri logistici o di distribuzione a Parma, Genova, Catania e in Veneto come avevamo già visto negli articoli seguenti:

Le aperture sono tutte previste per il prossimo autunno, come anche la nuova struttura in provincia di Milano che porterà all’assunzione di 100 persone a tempo indeterminato. Il nuovo centro di distribuzione, opererà in particolare per garantire e velocizzare il servizio nelle province di Lodi, Milano sud-est e Cremona. Come annunciato da molti organi di informazione, la struttura dovrebbe occupare 11.000 mq, offrirà lavoro a 100 persone, anche tramite indotto, e sarà attiva dall’autunno.

Figure ricercate e come candidarsi

Le assunzioni avverranno da questa estate, anche se non tutte saranno immediate. Amazon infatti, tra i progetti, ha il reclutamento della forza lavoro entro 3 anni dall’apertura del centro logistico. In particolare 30 assunzioni saranno dirette mentre altre 70 riguardano autisti. Oltre agli autisti saranno assunti operatori di magazzino e altre figure simili, mentre attualmente sono disponibili le ricerche per manager, e figure di supporto.

Tutte le candidature con Amazon si possono mandare tramite la pagina Amazon Jobs, dove il colosso pubblica molto spesso offerte di lavoro per i vari poli già aperti, soprattutto quelli di Torrazza Piemonte, Piacenza e le sedi di Milano e Cagliari.