Assunzioni Amazon 2020: 100 posti di lavoro in Sicilia, apre nuovo magazzino

Nuove offerte di lavoro con Amazon, che dopo l’annuncio dei nuovi magazzini a Parma, Genova e Pisa con interessanti ricadute occupazionali, ha anticipato l’apertura di un nuovo magazzino a Catania con conseguenti assunzioni di 100 persone.

Amazon apre nuovo magazzino in Sicilia, 100 posti di lavoro

Amazon sta puntando sull’Italia da molti anni e lo dimostra il fatto che nel corso degli ultimi mesi ha annunciato varie aperture:

Assunzioni Amazon: nuovo centro smistamento, 100 posti di lavoro a Pisa

Assunzioni Amazon 2020: nuove aperture a Parma e Genova con posti di lavoro

Assunzioni Amazon: 1200 posti di lavoro grazie a nuovo polo logistico in Veneto

Tra gli ultimi magazzini annunciati, uno in Sicilia dove il colosso americano ha intenzione di aprire un centro logistico nel quartiere di Pantano d’Arcie. Lo scopo è quello di facilitare le consegne nelle zone di Catania, Siracusa e Messina, come ha fatto sapere l’azienda.

L’apertura del nuovo centro logistico siciliano avrà sicuramente una interessante ricaduta occupazionale visto che attualmente sono stati annunciati 100 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Figure ricercate e come candidarsi

Il nuovo magazzino dovrebbe aprire i battenti dall’autunno; per ora si sa che dovrebbe occupare 10mila metri quadri di superficie, quindi sarà piuttosto grande, e che saranno reclutate 100 persone. Tra le figure ricercate 30 operatori di magazzino e 70 autisti, posti che dovranno essere coperti entro tre anni.

Al momento le assunzioni per queste figure non sono ancora disponibili ma si pensa che usciranno durante l’estate. In ogni caso le prime selezioni sono già uscite e come sempre sono reperibili alla pagina Amazon Jobs, dove vengono pubblicate tutte le offerte di lavoro.

Come accennato per i 100 posti di lavoro relativi ad autisti e operatori di magazzino, si deve attendere l’estate mentre sono già aperte quelle per altre figure come manager, tecnici di supporto etc. Tutti gli interessati che vogliono inviare la candidatura possono farlo collegandosi a questa pagina