Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro nel nuovo magazzino di Peschiera Borromeo

Nuove offerte di lavoro con Amazon che ha aperto un nuovo magazzino a Peschiera Borromeo, già in funzione dal 29 settembre. Il nuovo polo di Amazon creerà almeno 100 posti di lavoro, quello lombardo accompagna anche l’apertura del centro logistico di Rovigo. Di seguito le prime informazioni.

100 posti di lavoro con Amazon

Amazon sta puntando fortemente all’Italia e negli ultimi due anni ha aperto vari magazzini e poli logistici in varie città, tra cui ricordiamo le seguenti:

Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro, nuovo centro distribuzione in Lombardia

Amazon offerte lavoro: nuovo centro logistico, 100 assunzioni a Milano

In ultimo il colosso dell’e-commerce ha aperto un deposito di smistamento a Mezzate, vicino a Peschiera Borromeo, in Lombardia, un deposito che permetterà consegne più veloci nella zona della provincia di Milano, Lodi e Cremona. L’annuncio del nuovo deposito di Amazon, è stato accolto con entusiasmo dal sindaco di Cremona, Caterina Molinari:

“Questa nuova sede creerà almeno 100 nuovi posti di lavoro, generando quindi nuove opportunità per i nostri cittadini. Diamo il benvenuto a questa grande azienda, soprattutto in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo e che ci vede tutti coinvolti nella gestione della pandemia. Ospitiamo quindi con piacere Amazon che ci auguriamo possa contribuire alla ripresa e crescita economica delle nostre zone”.

Dove assume Amazon

Il nuovo deposito di Amazon, infatti, andrà a creare almeno 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per quanto riguarda le figure di operatori di magazzino e altri 70 autisti a tempo indeterminato, che dovranno consegnare gli ordini ai clienti. Si tratta, quindi, di una sfida importante per l’e-commerce, che dopo i grandi centri di Castel San Giovanni, Torrazza Piemonte e Vercelli, ora sta cercando di aprire poli sparsi in tutta Italia, promuovendo il lavoro da Nord a Sud. Per quanto riguarda le assunzioni con Amazon, tutte le offerte di lavoro sono disponibili alla pagina lavora con noi. Solitamente il colosso si affida alle agenzie interinali per la ricerca di operatori di magazzino e altre figure dedicate.

